Er ist von einem Feldweg auf eine Landstraße im Rhein-Pfalz-Kreis gefahren, als der Pkw ihn erfasst hat.

Großniedesheim (dpa/lrs) - Ein Fahrradfahrer ist auf der L456 von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend zwischen Klein- und Großniedesheim im Rhein-Pfalz-Kreis, wie die Polizei Frankenthal am Freitag mitteilte. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 67-jährige Frau gerade mit ihrem Pkw in Richtung Großniedesheim unterwegs, als plötzlich der Fahrradfahrer von einem Feldweg auf die Landstraße auffuhr. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt Schätzungen der Polizei zufolge 5300 Euro.

Polizeimeldung