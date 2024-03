Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schätzungsweise 53.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind porno- und liebessüchtig: wesentlich mehr Männer als Frauen. Der Gedanke an – und die Suche nach Sex mit sich selbst oder anderen Personen beschäftigt sie so sehr, dass der Job und das Privatleben darunter leiden. Ein Mann berichtet von seiner Sucht und wie er davon losgekommen ist.

Erich hat einen festen, nicht zu festen Händedruck. Ein gepflegter, höflicher Herr jenseits der 70. Graue, nach hinten liegende Haare, leicht gebräunte Haut, sportlich-schlanke