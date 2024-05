Am 9. Juni ist Wahltag. Bereits jetzt können die Saarländerinnen und Saarländer ihre Kreuze machen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Knapp fünf Wochen vor der Kommunal- und der Europawahl im Saarland können Wahlberechtigte bereits per Briefwahl wählen. Dazu müsse man die Briefwahlunterlagen schriftlich oder mündlich bei seiner Gemeinde beantragen, teilte die Landeswahlleitung am Montag in Saarbrücken mit. Nur eine telefonische Antragstellung sei unzulässig. Neben Europa- und Kommunalwahlen werden am 9. Juni an der Saar auch etliche Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte neu gewählt.

Um die Unterlagen zur Briefwahl zu bekommen, müsse man den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und unterschrieben an die Gemeinde schicken, in der man wohne. Außerdem könne man die Briefwahl auch persönlich bei der Gemeine beantragen und wenn man wolle, auch gleich vor Ort wählen. Schließlich gebe es auch noch einen Online-Briefwahlantrag, den man auf der Internetseite der Gemeinde finde, hieß es.

Bei der letzten Europawahl 2019 waren im Saarland rund 767.500 Menschen wahlberechtigt. Bei den Kreistagswahlen 2019 standen insgesamt 806.500 Wahlberechtigte in der Liste.