Den Frühjahrsputz haben Menschen meistens bis Ostern erledigt. Auch Tieren steht nach dem langen Winter der Sinn nach einer sauberen Wohnung. Wahre Müll-Entsorgungskünstler sind die Vögel. Ganz erstaunlich ist die Putzleistung, die Tiere an ihren eigenen Körpern vollbringen müssen. Was bei Katze & Co. putzig aussieht, ist richtig harte Arbeit.

Im Januar ging eine kleine putzige Maus viral, die im walisischen Builth Wells jede Nacht die Werkbank des 75-jährigen Rodney Holbrook aufräumte. Eine Wildtierkamera filmte