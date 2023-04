Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Astern zählen zu den beliebtesten Blumen, die den Garten im Sommer und auch in der blühärmeren Zeit im Herbst richtig bunt machen. Sie sind in der Regel pflegeleicht. Doch was tun, wenn sie ohne ersichtlichen Grund vorzeitig welken und eingehen?

Die Asternwelke ist eine hartnäckige Krankheit, der man nur mit Konsequenz Einhalt gebieten kann. Die beliebten einjährigen Zierpflanzen weisen bei dieser Krankheit am Stängelgrund schwarz