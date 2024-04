Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landesligist TuS Steinbach hat am Donnerstagabend im Titelrennen vorgelegt und in einem hektischen Spiel die SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach mit 2:0 besiegt. Nun muss der Rivale SC Hauenstein am Sonntag zu Hause gegen den FC Olympia Ramstein Schritt halten.

Nach dem 2:0 (0:0)-Heimerfolg über die abstiegsbedrohte SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach haben die Steinbacher nun erst einmal wieder sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SC Hauenstein. „Wir sind