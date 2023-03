Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer sich neue Obstbäume oder Sträucher im Garten zulegen will, sollte sie im Blick haben: Wühlmäuse. Die Tiere haben unter anderem junge Wurzeln zum Fressen gerne. So mancher Gärtner ist an ihnen schon verzweifelt. Dabei gibt es umweltgerechtee Möglichkeiten, sich die ungebetenen Gäste vom Leib zu halten. Wir sagen, was man tun kann.

Auch wenn im Naturgarten viele Tiere willkommen sind, gilt dies längst nicht für alle. Zu den ungebetenen Gästen gehört unter anderem die gefräßige Wühlmaus