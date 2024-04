Der Ortsverein der SPD in Bolanden hat nach neuen Wegen gesucht, um handlungsfähig zu bleiben. Und so hält die Liste für die Gemeinderatswahl eine Überraschung parat.

Wie fast alle politischen Gruppierungen hat die Bolander SPD mit dem Generationenwechsel zu kämpfen. Die einstmals so aktive Ortspartei ist geschrumpft. Bei der Suche nach neuen Wegen hat der Ortsverein beschlossen, auch parteilose, politisch interessierte Bürger in die Liste für die Wahlen zum Gemeinderat am 9. Juni aufzunehmen – ohne dass diese sich fest an die Partei binden müssen.

Unter Federführung des Ortsvereinsvorsitzenden Hermann Schäffer hat sich eine Interessengemeinschaft zusammengefunden, die die Probleme der Gemeinde angehen will. Kindgerechte Spielplätze, Kindergartenneubau beziehungsweise -sanierung und -erweiterung, Schaffung bezahlbaren Wohnraums in gemeindeeigenen Gebäuden, kosteneffiziente und klimagerechte Energieversorgung sowie eine Mitfahrer-Bank sollen ganz oben auf der Agenda stehen. Auch Erhalt und Erweiterung des Dorflebens hat sich die Gruppe auf die Fahnen geschrieben. So sei ein „Ort der Begegnung“ im Gespräch, eventuell mit einem angegliederten Automaten-Supermarkt. Erneuerbare Energien sollen ebenfalls ein Thema sein.

Die Kandidaten

Hermann Schäffer (SPD), Patricia Schmidt (parteilos), Herbert Schäffer (parteilos), Roland Schmidt (parteilos), Norbert Niepel (parteilos), Eckard Mielke (SPD)