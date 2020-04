Nils-Nager-Club

Der Nils-Nager-Club richtet sich an alle Kinder in der Pfalz und ist kostenlos. Er bietet eine bunte Palette an Möglichkeiten für die ganze Familie:

ein informatives Clubmagazin,

pfalzweite Veranstaltungen, bei denen Kinder den Zeitungsbiber treffen können und

exklusive Verlosungen und Gewinnspiele, zum Beispiel für Veranstaltungen oder Auswärtsfahrten des FCK.

Für Eltern bietet der Club weitere Informationen auf seinem Facebookauftritt.

www.nils-nager.de