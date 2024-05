Die Kreativen im Alten Schlachthof in Karlsruhe feiern wieder ihr ungewöhnliches Domizil. Bei der Kunst- und Kulturnacht „Schwein gehabt“ am 11. Mai sind Kunst und Musik, Party, Film und Theater geboten.

Mit dem Tollhaus, dem Substage, der Alten Hackerei, dem Spuktheater sind weit über 100 Kreativbetriebe und Veranstaltungszentren auf dem Gelände beteiligt. Zu den prominenten Gastkünstlern bei Schwein gehabt zählen die deutschen Hip-Hop-Urgesteine Denyo und DJ Mad, die als Beginner Soundsystem das Substage zum Shaken bringen, die amerikanische Punklegende The Avengers und der italienische Singer/Songwriter Gab de La Vega in der alten Hackerei.

Im und um das Tollhaus treten unter anderem die israelische, in Berlin lebende Soulsängerin J. Lamotta, die Indieband Rikas, die niederländische Ska- und Indie-Rock-Band Bazookas. Zirzensisches bietet das Tollhaus im Freien mit den beim Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichneten The Funky Brother und mit den finnisch-belgischen Jam Shenanigans im kleinen Saal, wo mit Kiesecker/Hoess auch Tanztheater und mit Micor die Band des Songwriters und Schauspielers Robert Besta zu erleben ist.

Die israelische Soulsängerin J. Lamotta lebt in Berlin. Foto: Bog

Dazu gibt es von Comic- und Kunstausstellungen und Performances über Modeschauen, Konzerte, DJ-Stationen und künstlerische Mitmachangebote bis hin zu Theater, Trommelkonzerten, Poetry und geistreichem Spuk. Zu den vielen gastronomischen Angeboten gehören auch mit dem 3D-Drucker erstellte, essbare Kuchenschweinchen von Optiplan. Erstmals der Öffentlichkeit stellt sich das baulich außergewöhnliche Maschinenhaus, das künftig von Alinas Café mit dem Flair einer urbanen Industriehalle ergänzt durch botanische Schönheit betrieben wird.

Zu den Höhepunkten zählt die Ausstellung der Gewinnerarbeiten des vom Verein ausgeschlachtet ausgerichteten Medien- und Lichtkunstwettbewerbs, die das Gelände mit Einbruch der Dunkelheit in ein ungewohntes Licht setzen. Acht Arbeiten wurden ausgewählt: Werke von Jonas Denzel, Kuesti Fraun, Rainer Kehres, Johannes-Nandu Kriesche, Marcel Vangermain und Franziska-Bernadette Wentz. Mit Studio Blaupause und Energy Dump wurden auch zwei Künstlerkollektive ausgewählt.

Die finnisch-belgischen Jam Shenanigans zeigen eine Zirkusshow für die ganze Famile. Foto: Tollhaus

Mit einem Button in Form einer Wurstscheibe an der Brust kann man von 18 bis 23 Uhr über das Gelände schlendern und anhalten, wo’s einem gefällt. Seit der letzten Schlachtung 2006 ist das Gründerzentrum zur Heimstatt für 1800 Künstlerinnen und Kreativgewerbler. Festivalsticker sind im Vorverkauf vor Ort erhältlich, über tollhaus.de gibt es gegen Sticker umtauschbare Tickets.