Die Vorbereitungen für das närrische Großspektakel der Westricher Fasnacht liegen in den letzten Zügen. Am Fastnachtsdienstag wird es in heiterem Sinn ernst, wenn sich der mittlerweile 73. Westricher Fasnachtsumzug um 14 Uhr auf seinen Weg durch die Ramsteiner Straßen macht. Mit bis zu 14.000 Besuchern wird gerechnet.

Bis Montag waren ganze 93 Zugnummern angemeldet, die ein farbenprächtiges Bild versprechen. Dahinter stecken elf Karnevalsvereine, die zum Teil mit mehreren Zugnummern vertreten sind, sowie rund 30 weitere Vereine und Firmen. Wie bei den federführenden Ramsteiner Bruchkatzen weiter zu erfahren war, sorgen fünf Musikkapellen für den passenden Sound, darunter wieder die US Air Force Marching Band. Der Kreis der Teilnehmer stammt überwiegend aus dem Umland, aus Kusel, Landstuhl, Steinwenden, Kottweiler, Kindsbach, reicht aber auch weit darüber hinaus etwa mit den Hutschelhexen aus Bad Bergzabern oder Gästen aus der französischen Partnergemeinde Maxéville.

Spaß mit Ramsteiner Bruchkatzen

Im von Fußgruppen dominierten Bild sorgen die Bruchkatzen mit ihrem Maskottchen, der buckelnden, schwarzen Katze, und ihrem Senatswagen für Hingucker. Auch der für den Rheinland-Pfalz-Tag 2015 in Ramstein-Miesenbach gestaltete Motivwagen rollt mit am Zugende, die Amerikaner beteiligen sich mit einem Firetruck. Die Aufstellung erfolgt in der August-Süßdorf-Straße, der Zug bewegt sich dann auf den gewohnten Wegen durch die Stadt. Besucher werden gebeten, außerhalb zu parken oder, besser noch, mit Bus und Bahn anzureisen. Von 13 bis 18 Uhr wird die Innenstadt für das Spektakel komplett gesperrt sein.

Di 13.2., 14 Uhr: 73. Westricher Fasnachtsumzug; Ramstein-Miesenbach; ab 15 Uhr Fasnachtsparty im Congress Center CCR