Vom 31. Mai bis zum 2. Juni findet im Genusshof Ehrlich in Fußgönheim das Mundart-Festival „Babbel doch!“ statt. Mit dabei ist so ziemlich alles, was Rang und Namen hat.

Was ist das „Babbel doch!“-Festival?

Mit „Babbel doch!“ wollen die Veranstalter eine Bühne für die Mundart schaffen. Mehrere Pfälzer Musiker, aber auch Comedians, Mundart-Experten und Autoren werden dabei auftreten. Dabei ist so ziemlich alles vertreten, was in der Pfälzer Mundart-Szene Rang und Namen hat.

Welche Bands werden auf der Bühne stehen?

Freitags spielt Woifeschdkänisch, eine Gruppe um Sänger Monji El Beji, die bekannte Lieder mit Mundart-Texten versieht. Die Texte sind meist lustig und pointiert, die Musik changiert zwischen rhythmischem Akustik-Pop und Chanson-Stil.

Am Samstag feiert Fine R.I.P. sein 25. Bandjubiläum. Auch hier steht nicht nur Monji El Beji als Frontmann auf der Bühne, die restliche Besetzung überschneidet sich auch mit der von Woifeschdkänisch. Die Texte sind ähnlich gewitzt, die Musik ist jedoch wesentlich härter. Viele Fans von Fine R.I.P. tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Schörlehead“, die an die Heavy-Metal-Band Motörhead angelehnt ist. Zuvor spielen noch die beiden Mundart-Bands Die Buwe und Mr. Pälzer Schorle.

Sonntags zum Frühschoppen kommen die Frankenthaler Kultmusiker Die Anonyme Giddarischde. Ihre Songs wie das „Palzlied“ oder „Die Lewwerworschd“ sind mittlerweile auch über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannt. Auch am Sonntag dabei ist der Pfälzer Liedermacher Uli Valnion, der jüngst für sein Engagement gegen Rechts mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. Außerdem spielt der Sprachwissenschaftler und Pennsylvania-Dutch-Experte Michael Werner mit seiner „New Paltz Band“ Lieder von Pfälzer Auswanderern aus Pennsylvania.

Gibt es auch was zu lachen?

Nicht nur Musik wird auf dem Festival geboten. Auch Pfälzer Comedians haben sich angekündigt: So werden etwa am Freitag Kättl Feierdaach, Tim Poschmann („Winzer Bu“), Boris Stijelia und René Weintz („Der Wachtmeister“) auftreten. Am Samstag wird der Pfälzer Kabarettist und Comedian Christian „Chako“ Habekost erwartet. Außerdem wird, ebenfalls am Samstag sowie am Sonntag, Steffen Boiselle, bekannt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, live seine Cartoons zeichnen.

Welche Acts sind noch geplant?

Der Sonntag beginnt mit einem evangelischen Mundartgottesdienst auf Pfälzisch. Im Laufe des Tages gibt es ein „Bescht-uff-Pälzisch-Mundartpoeten“, außerdem werden Palzki-Kommissar Harald Schneider, Hiwwe-wie-Driwwe-Filmemacher Benny Wagener und Mundart-Babbelexperte Michael Landgraf zu sehen sein.

Wer sind die Veranstalter?

Hinter dem Festival stecken die Bands Fine R.I.P. und Woifeschdkänisch. Initiiert hat es deren Frontsänger Monji El Beji, der mit dem Festival alle Mundartakteure zusammenbringen will. Wenn das Festival erfolgreich ist, will er es wiederholen. Für die Zukunft will er sich aber nicht nur auf das Pfälzische beschränken. Sein Traum wäre ein Festival, das alle Mundarten zusammenbringt, sagte er im RHEINPFALZ-Gespräch.

Kann ich meine Kinder mitbringen?

Laut Veranstalter soll „Babbel doch!“ ein Festival für alle Altersklassen sein. Besonders Familien werden angesprochen. Der Genusshof Ehrlich in Fußgönheim biete dafür das perfekte Areal, so El Beji.

Wo gibt es Karten?

Die Karten kosten pro Veranstaltungstag 25 Euro beziehungsweise 70 Euro für das Kombi-Ticket. Erhältlich sind sie über die Webseite der Veranstalter sowie beim Genusshof Ehrlich oder – zuzüglich Gebühren bei den beiden Ticket-Dienstleistern Eventim und Reservix.

Es gibt aber auch noch Karten zu gewinnen: Die RHEINPFALZ verlost exklusiv 3x2 Kombitickets für das Mundart-Festival „Babbel doch!“. Voraussetzung ist eine kostenlose Anmeldung beim Newsletter „Pfalzgefühl“, in dem alle zwei Wochen Themen rund um die Pfälzer Lebensfreude sowie Veranstaltungstipps verschickt werden.