Einst „Schiesshaus“, dann Vereinsraum und heute in erster Linie Gastronomiebetrieb: Die Rietania-Hütte besticht mit ihrer Lage als Ausflugziel nahe der Villa Ludwigshöhe.

Für den Gastronomiebetrieb ist seit rund einem Jahr Adrian Bock und sein Team zuständig. Der Hüttenpächter ist nach dem ersten Jahr „sehr zufrieden“, wie er sagt. Die Hütte ist in der Regel gut besucht, liegt sie doch für allerlei Ausflüge und Wanderungen günstig und kann sogar mit dem Auto angefahren werden.

Nicht weit ist es von der Rietania-Hütte bis zur Villa Ludwigshöhe und der benachbarten Talstation der Rietburgbahn. „Von dort kann man hoch zur Rietburg laufen oder mit der Sesselbahn fahren. Dann weiter über den Ludwigsturm zurück zur Hütte“, beschreibt Bock eine Runde von etwa sechs Kilometern, die er gerne unter die Füße nimmt.

Adrian Bock, Nicola Hoffelder und Andrea Schönefeld im Innenraum der Hütte. Archivfoto: Iversen

Große Hüttendichte

Und auch wer ein „Hüttenhopping“ – also eine Wanderung mit mehreren Einkehrmöglichkeiten – unternehmen will, wird in diesem Bereich des Pfälzerwaldes fündig: Im Umkreis der Rietania-Hütte liegen unter anderem das Schweizer Haus, die Amicitia- und die Nellohütte, die Edenkobener Hütte und das Naturfreundehaus Edenkoben.

Ebenfalls kann man einen Dorfspaziergang durch Rhodt mit einem Abstecher zur Rietania-Hütte verbinden. Vor allem für Ausflüge mit Kindern ist das nahe gelegene Pussierpäddel interessant. Danach kann man sich bei Bratwurst und Leberknödel stärken. In der Rietania-Hütte gibt es zudem zwei Tagesgerichte, von denen eines vegetarisch ist. Auch vegane Angebote finden sich auf der Karte. Regionale Weine gehören ebenfalls dazu – wie es bei einem Hüttenbetrieb im Pfälzerwald selbstverständlich ist.

Historische Aufnahme der Rietania-Hütte aus dem Jahr 1932. Archivfoto: Verein/Baumann

Schützenverein aufgelöst

Dabei wurde die Rietania-Hütte nicht als Ausflugslokal errichtet, sondern als „Schiesshaus“ des örtlichen Schützenvereins. Bereits 1880 taucht diese Bezeichnung in einem Artikel auf, wie Günter Baumann erklärt. Der Dorfhistoriker hat die Geschichte der Hütte recherchiert und war selbst als Junge bei den späteren Hüttendiensten dabei.

Denn der Schützenverein wurde 1945 von den französischen Militärbehörden aufgelöst, das Haus war nach dem Krieg in einem desolaten Zustand. Dann nahm sich der Musik- und Wander-Club „Rietania“ der Hütte an und richtetet sie soweit her, dass eine sonntägliche Bewirtung stattfinden konnte. Um 1958 wurde der Verein auch der Besitzer der Rietania-Hütte, die bis dahin im Eigentum der Ortsgemeinde war.

Nachdem es immer schwieriger wurde, Vereinsmitglieder für die ehrenamtliche Bewirtung zu gewinnen, wurde mit Fritz Walter aus Rhodt der erste Pächter gefunden. „Die altersbedingte Beendigung des Pachtverhältnisses erfolgte um das Jahr 1980“, berichtet Baumann. Danach wurde aufwendig renoviert und angebaut, weshalb die Rietania-Hütte zwei Jahre geschlossen blieb. Ab 1983 übernahm Robert Kleesattel mit Familie für 20 Jahre die Hütte als Pächter, was Baumann als „Blütezeit der Hütte“ bezeichnet, da sie spätestens seitdem ein beliebter Anziehungspunkt für Einheimische und Gäste ist.

Hütten-Checkliste

Vegetarische Speisen: Ja

Vegane Speisen: Ja

Spielplatz: Nein

Wickelmöglichkeit: Ja

Übernachtungsmöglichkeit: Nein

Kartenzahlung möglich: Nein

Barrierefreiheit: Eingeschränkt. Der Außenbereich ist barrierefrei gestaltet, die Toiletten sind zwar barrierefrei, aber nicht behindertengerecht.

Anfahrt: Die Rietania-Hütte kann direkt mit dem Auto angefahren werden und liegt in der Verlängerung der Theresienstraße in Rhodt, von Weyher aus kommend in der Verlängerung der Straße „Oberdorf“. Bushaltestellen gibt es in Rhodt und Weyher.

Info: Die Hütte ist Mittwoch bis Samstag, 11 bis 17 Uhr, geöffnet. www.rietania-huette.de