Diese Tour führt über neun Kilometer (350 Höhenmeter) durch den Wald bei Weyher – über schöne Pfade, vorbei am Ludwigsturm mit weitem Blick über den Wald bis zur Rheinebene.

Kaffee in der ersten Hütte, Mittagessen in der zweiten und Schorle in der dritten: Wer gern einkehrt und dabei nicht allzu viele Kilometer hinter sich bringen möchte, ist bei dieser Wanderung genau richtig. Unterschätzen sollte man die Tour trotzdem nicht. Mit 350 Höhenmetern ist vor allem der Anstieg relativ anstrengend. Die gute Nachricht: Nach der Hälfte etwa geht es nur noch bergab.

Der Wanderweg auf einen Blick:

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Outdooractive Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Tour beginnt am Wanderparkplatz an der Bushaltestelle „Abzweigung Amicitia-Hütte“, kurz vor dem Modenbacher Hof. Von dort geht es erst einmal über gemütliche Waldwege bergauf, bis es kurz vor der ersten Hütte, dem Schweizer Haus, schon richtig anstrengend wird. Dort wird man aber direkt mit einem schönen Blick in die Rheinebene und der ersten Einkehrmöglichkeit belohnt.

Blick über die Rheinebene vom Schweizer Haus. Foto: sinr

Danach geht es über malerische Waldpfade, teils in Serpentinen, weiter den Berg hinauf in Richtung Ludwigsturm. Von der Spitze des 15 Meter hohen Turms aus sieht man weit über das Blätterdach, teilweise bis in die Rheinebene.

Der Luitpold-Turm Foto: sinr

Der Weg vom Ludwigsturm bis zur Nello-Hütte ist sehr angenehm: Über schöne Waldwege geht es die ganze Zeit leicht bergab, mehr oder weniger geradeaus am Höhenrücken entlang.

Schöne Waldpfade Foto: sinr

Ausruhen kann man bei dieser Tour in drei Hütten – aber auch auf schönen Bänken im Wald. Foto: sinr

Erst am alten Kohlplatz wird es kurz kompliziert, da hier sehr viele Wege zusammenführen. Doch der Weg zur Nello-Hütte ist ausgeschildert und damit gut zu finden. Am Kohlplatz selbst erinnern Hinweisschilder an die frühere Verwendung des Platzes. Außerdem gibt es einen Ritterstein, der an die „Rückzugsgefechte des Bataillons von Schladen nach den Kämpfen um das Schänzel am 13. Juli 1794“ erinnert, wie ein Hinweisschild des Pfälzerwald-Vereins Edenkoben besagt.

Die Nello-Hütte bietet nicht nur viele Sitzplätze, drinnen und draußen, sondern einen tollen Spielplatz mit sehr großer Wippe. Foto: sinr

An der Nello-Hütte angekommen, können sich Wandersleut' mit Kaffee, Schorle und Pfälzer Spezialitäten stärken und Kinder können sich auf dem großen Spielplatz austoben. Doch zu viel essen sollte man hier nicht, denn keine zwei Kilometer später findet sich schon die nächste Rastmöglichkeit: die Amicitia-Hütte, inmitten von idyllisch plätschernden Bachläufen.

Der Weg zurück zum Parkplatz führt zunächst weiter bergab durch den Wald und schließlich vorbei an großen Wiesen, immer direkt am kleinen Meisentalbach.

Kleine Hüttentour, 9,5 Kilometer, Start: Wanderparkplatz an der Bushaltestelle „Abzweigung Amicitia-Hütte“, kurz vor dem Modenbacher Hof, Einkehrmöglichkeiten: Schweizer Haus, Nello-Hütte und & Amicitia-Hütte.