Wie verhindert man beim ersten Date einen schlechten ersten Eindruck? Damit hat sich eine Studie beschäftigt und ein paar Punkte herausgearbeitet, auf die man achten sollte.

Worauf sollte man beim ersten Date achten und was sollte man lieber sein lassen? Mit dieser Frage hat sich das Marktforschungsunternehmen Censuswide im Auftrag von VapeGlobe beschäftigt und 2000 Teilnehmer ab 16 Jahren dazu befragt, was für sie einem zweiten Treffen im Weg stünde. Zwar solle man sich auch nicht verstellen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, doch auf diese Dinge könne man trotzdem achten.

Das sollte man beim ersten Date beachten

Der unrühmliche erste Platz war dabei eindeutig: Für 42 Prozent der Befragten wäre unangenehmer Körpergeruch ein Abbruchgrund. Für 30 Prozent ist es ein Problem, wenn der Partner bei dem gemeinsamen Date zu viel Alkohol trinkt. Und für immerhin noch fast ein Viertel stünde fehlende Aufmerksamkeit dem weiteren Kennenlernen im Weg – wenn also etwa das Handy wichtiger ist als das Gegenüber.

Weiteres Hindernisse, die in der Studie von einem Fünftel der Befragten genannt wurden, waren schlechte Manieren oder ein unfreundliches Auftreten. Das gilt auch dann, wenn es nicht dem Partner gilt, sondern zum Beispiel der Bedienung. Ebenso viele würde auch eine zu negative Einstellung abschrecken. Angeberei, Unpünktlichkeit oder wenn der andere nach Zigarettenrauch riecht, sorgen noch bei einem Sechstel der Befragten dafür, dass romantische Gefühle erst gar nicht aufkommen.