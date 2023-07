Wildparks ermöglichen, was in der Natur oft schwierig ist: Waldtiere beobachten und vielleicht sogar streicheln. Preise, Öffnungszeiten und Besonderheiten von Wildparks in der Pfalz.

1. Wildpark Betzenberg in Kaiserslautern

Preise: Freier Eintritt

Öffnungszeiten: Dauerhaft geöffnet, öffentlich zugänglich

Größe: 29 Hektar (290.000 Quadratmeter)

Tiere: 115 Tiere in zehn Gehegen mit Wildschweinen, Wildpferden, Wildkatzen, Wisente, Auerochsen, Kaninchen, einem Luchs, Rot-, Muffel-, Dam- und Rehwild

Fütterungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 10 Uhr und Samstag und Sonntag, 9 bis 10 Uhr

Gut zu wissen

Eine „Märchenburg“, bestehend aus Holzskulpturen zum Spielen und Klettern und ein Waldklassenzimmer befinden sich ebenfalls auf dem Gelände des Wildpark Kaiserslautern. Der Zugang über die Entersweilerstraße ist am Anfang relativ steil, der Eingang über das Wohngebiet Betzenberg ist weniger anstrengend. Von Mai bis Oktober bietet der Förderverein des Wildparks kostenlose Führungen an jedem zweiten Sonntag im Monat an. Um eine Anmeldung zur Wildpark-Führung wird gebeten.

Mit Glück zeigt sich im Wildpark am Betzenberg auch der Luchs. ArchivFoto: VIEW

Adresse und Kontakt

Adresse:Wildpark Betzenberg, Entersweilerstraße, 67657 Kaiserslautern (Parkplatz gegenüber des Gasthauses Quack, Entersweilerstraße 74) , Zugang zum Wildpark auch über das Wohngebiet Betzenberg (Cusanusstraße, Spinozastraße, Voltairstraße)

Kontakt: Tourist Information Kaiserslautern, Tel.: 0631 3652317, E-Mail: touristinformation@kaiserslautern.de, Website: Wildpark Betzenberg / Förderverein Wildpark Betzenberg, Tel.: 0631 37312099, E-Mail: info@wildpark-kaiserslautern.de, Website: wildpark-kaiserslautern.de/förderverein

Alle sechs Wildparks auf einen Blick in der Karte:

2. Wildpark Rheingönheim in Ludwigshafen

Preise: Kinder (vier bis zwölf Jahre): 1,50 Euro; Jugendliche (ab 13 Jahre), Studierende, Rentner und Behinderte mit Nachweis: 3,50 Euro; Erwachsene: 5 Euro; Jahreskarte: 35 Euro; Familienkarte (ein oder zwei Erwachsene und eigene Kinder): 6,50 beziehungsweise 9 Euro; Familienjahreskarte: 70 Euro; Gruppenkarte (ab 20 Personen) 3,50 Euro pro Person

Öffnungszeiten: April bis September, 9 bis 19 Uhr; November bis Januar, 9 bis 17 Uhr; Februar, März, Oktober, 9 bis 18 Uhr

Größe: 30 Hektar (300.000 Quadratmeter)

Tiere: 200 Tiere in über 14 Gehegen mit Tarpanen, Auerochsen, Wildschweinen, Rotwild, Luchsen, Wildkatzen, Wildschweinen, Ziegen, Minipigs. Freien Auslauf haben Dam- und Sikawild sowie Mufflons und Pfauen.

Gut zu wissen

Neben den Tieren gibt es im Wildpark Rheingönheim einen Vogelschutzlehrpfad, eine Waldschule, einen Barfußpfad, ein Streichelgehege und mehrere Informationstafeln zu Pflanzen, Insekten und anderen Waldtieren. Führungen können von Besuchergruppen unter anderem für die Themen „Wildkatze, Luchs und Co.“, „Die Honigbiene“ oder „Wasservögel im Tierpark“ gebucht werden. Informationen und die Anmeldung zu den Führungen gibt es auf der Webseite vom Park. Neben den Führungen finden auch regelmäßig Veranstaltungen im Ludwigshafener Wildpark statt. Hunde sind im Tierpark verboten.

Erlebnistag im Wildpark Ludwigshafen- Rheingönheim. Foto: env

Adresse und Kontakt

Adresse:Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim, Neuhöfer Straße 48, 67065 Ludwigshafen

Kontakt: Wildparkbüro, Tel.: 0621 5043380, E-Mail: wildpark@ludwigshafen.de, Website: Wildpark Rheingönheim

3. Wildpark Silz

Preise: Kinder (drei bis fünf Jahre): 4,50 Euro; Kinder (sechs bis 16 Jahre), Schüler und Studenten: 6 Euro; Erwachsene: 9 Euro; Rentner: 8 Euro; Behinderte (Kinder drei bis fünf Jahre/Kinder sechs bis 16 Jahre/Erwachsene): 3,50/5/7 Euro; Familienkarte: 25 Jahre; Jahreskarte Familie: 70 Euro,; Sonderpreise für Gruppen

Öffnungszeiten: März bis Oktober ab 9 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr, November bis Februar Mittwoch bis Sonntag ab 10 Uhr, letzter Einlass 16 Uhr, bis spätestens 20 Uhr sollten Besucher den Park wieder verlassen haben

Größe: 100 Hektar (Ein Quadratkilometer)

Tiere: Etwa 400 Tiere darunter Bergziegen, Damwild, Frettchen, Minipferde/Pferde, Mufflons, Rotwild, Steinkäuze, Uhus, Wildschweine, Wisents, Wölfe

Fütterungszeiten: Wolfsfütterung März bis Oktober täglich um 11 Uhr

Gut zu wissen

Der größte Tierpark der Pfalz hat nicht nur Gehege, sondern auch freilaufende Tiere zu bieten. Manchen können die Besucher im Streichelzoo näher kommen und sie auch mit der im Park erworbenen Tiernahrung füttern. Auf Anfrage kann die Grillhütte genutzt werden, ein Abenteuerspielplatz macht den Park für Kinder noch mal interessanter. In diesem Jahr feiert der Wildpark sein 50-jähriges Bestehen. Welche Veranstaltungen das ganze Jahr über im Wildpark Silz anlässlich des Jubiläums geplant sind, erfahren Sie hier.

Im Wildpark Silz haben die Wölfe 2022 Nachwuchs bekommen. Archivfoto: Judith Hörle

Adresse und Kontakt

Adresse: Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße, Hauptstraße, 76857 Silz. Der Parkplatz befindet sich einen Kilometer außerhalb von Silz in Richtung Vorderweidenthal

Kontakt: Tel.: 06346 5588, E-Mail: info@wildpark-silz.de, Website: wildpark-silz.de

4. Wildpark Potzberg im Landkreis Kusel

Preise: Kinder (vier bis 16 Jahre): 7 Euro; Erwachsene (ab 16 Jahre): 10,50 Euro; Gruppen ab 25 Personen (Kinder/Erwachsene): 6,50/10 Euro pro Person; Jahreskarte: 45 Euro; Familien-Jahreskarte: 95 Euro

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Größe: 30 Hektar (300.000 Quadratkilometer)

Tiere: Über 100 Greifvögel und weitere Tiere wie Wild, Wildschweine, Elche, Rentiere, Wisente, Ziegen, Auerochsen, Kamerunschafe, Dallschafe, Polarfüchse, Mufflons, Alpensteinböcke, Esel, Gämse, Benett Kängurus, Waschbären, Frettchen und Alpenmurmeltiere

Flugschauen und Fütterungszeiten: Große Flugschau um 15 Uhr, Sonn- und Feiertage zusätzlich Harris Hawk Flugschau ab 12 Uhr, Polarfuchsfütterung um 13 Uhr

Gut zu wissen

Spektakuläre Flugschauen mit großen und kleineren Greifvögeln sind das Markenzeichen des Wildparks Potzberg. Dabei „stehlen“ die Vögel schon mal Hüte von Besucherköpfen und können auch von Kindern gestreichelt werden. Im Park kann Tierfutter gekauft und verfüttert werden. Außerdem gibt es einen Spielplatz und Bollerwagen, die am Eingang ausgeliehen werden können.

Im Wilpark Potzberg können Besucher die Greifvögel hautnah erleben. Archivfoto: Martina Sema-Weiß

Adresse und Kontakt

Adresse:Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg, Auf dem Potzberg 1, 66887 Föckelberg

Kontakt: Tel.: 06385 6249, E-Mail: wildpark@potzberg.de, Website: wildpark.potzberg.de

5. Tierpark Birkenheide

Preise: Freier Eintritt

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Tiere: Ibisse, Reiher, Fasane, Enten, Gänse, Watvögel, Graupapageien, Aras, Ponys, Ziegen, Kaninchen, Damhirsche, Rehe

Gut zu wissen

Der kleine Tierpark in Birkenheide hat nicht nur Wildtiere, sondern auch viele Vogelarten zu bieten. Manche Tiere können mit vor Ort gekauftem Futter selbstgefüttert werden. Für Kinder gibt es außerdem einen Spielplatz auf dem Gelände. 2020 hatte ein Feuer das Futterlager des Parks zerstört.

Große und kleine Ziegen im Wildpark Birkenheide. Foto: Frank Guhmann/gratis

Adresse und Kontakt

Adresse: Vogel- und Tierpark Birkenheide, Kranichweg 1, 67134 Birkenheide

Kontakt: E-Mail: tierpark-birkenheide@web.de, Website: tierpark-birkenheide.de

6. Wildstation „TIERART“ in Maßweiler

Preise: Kinder (fünf bis 12 Jahre) 5,50 Euro; Erwachsene: 8,50 Euro; ermäßigt (Senioren, Behinderte, RHEINPFALZ-CARD-Inhaber): 7,50 Euro

Öffnungszeiten: Wochenende und Feiertage, Tierführung 12 Uhr, Ausstellung „Tiere im Krieg“ 10 Uhr

Größe: 14 Hektar (140.000 Quadratmeter)

Tiere: Tiger, Puma, Serval, Füchse, Dachse, Wildkatzen, Waschbären, Siebenschläfer, Hase, Igel

Gut zu wissen

Bei der Wildtierstation handelt es sich nicht um einen Wildpark, sondern um eine Aufzucht- und Versorgungsstation für Wildtiere. Wenn möglich sollen diese nach ihrem Aufenthalt wieder ausgewildert werden. Aus Rücksicht auf die Tiere kann die Anlage nur mit einer geführten Tour besichtigt werden. Zu den dauerhaften Bewohnern gehören unter anderem Tiger und andere Großkatzen, die unter schlechten Bedingungen gehalten wurden und in Maßweiler ein neues zu Hause gefunden haben.

Tiger und wie hier Servale sind in der Wildstation »TIERART« willkommen. Archivfoto: Laborenz

Adresse und Kontakt