Hunde müssen laut Landeswaldgesetz im Wald nicht zwingend an die Leine. Ausnahmen bilden unter anderem Naturschutzgebiete. Sollte diese Regelung geändert werden?

Ja, es sollte eine Leinenpflicht im Wald geben – Von Rebecca Singer

Es gibt sicher Hunde, die man im Wald frei laufen lassen kann. Trotzdem brauchen wir eine Leinenpflicht. Denn aktuell sind es die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen, die Verantwortung übernehmen müssen und die Entscheidung treffen, ob die Leine im jeweiligen Moment nötig ist, oder nicht.

Und da gibt es viel zu beachten: Bin ich in einem Naturschutzgebiet? Ist gerade Brutzeit? Gibt es hier Bodenbrüter – also ungeschützte Jungtiere, die von meinem Hund sofort gefunden und angegriffen werden können? Und wie geht es meinem Hund eigentlich heute? Würde er trotz Jagdtrieb auf mich hören? Das zu entscheiden, ist sehr schwierig.

Und viele Menschen sind dazu nicht in der Lage. Nicht nur im Wald begegnet man immer wieder Hunden, die vom Besitzer verzweifelt gerufen werden, aber einfach tun was sie wollen. Wie soll so ein Herrchen oder Frauchen diesen Hund dann noch im Griff haben, wenn der Jagdtrieb einsetzt? Deshalb ist es einfach zu gefährlich, jedem zu erlauben, seinen Hund frei herumlaufen zu lassen.

Nein, es sollte keine Leinenpflicht geben – Von Rebecca Ditt

Es gibt keine generelle Leinenpflicht im Wald und das aus gutem Grund: Hundebesitzer können am besten abschätzen, wie ihr Hund reagiert. Von Einzelfällen, in denen ein Hund ausbüxt, auf die Allgemeinheit zu schließen, ist zu kurz gegriffen. Zudem gibt es ja auch ergänzende Regelungen für besonders schützenswerte Bereiche wie Naturschutzgebiete.

Alles zu überregulieren, führt zudem nur zu Frust bei Hundebesitzern. In Gebieten, in denen keine Gefahr droht, können sie durchaus die Hunde ableinen, damit sie auch mal richtig rennen können.

Ein Verbot wäre darüber hinaus noch mehr Bürokratie. Um die Einhaltung einer Leinenpflicht zu kontrollieren, bedarf es mehr Personal bei den Behörden und das wird an anderer Stelle dringender gebraucht – von den zusätzlichen Kosten einmal ganz abgesehen. Und wie soll eine solche Kontrolle aussehen? Läuft dann das Ordnungsamt künftig durch die Wälder? Das ist schlicht nicht machbar. Eine gesetzliche Regulierung ist letztlich nur Kosmetik, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Effizient wäre ein generelles Verbot nicht.

