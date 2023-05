Hotspot, Wifi, Apple-Kennung, Bluetooth: Viele Begriffe sind für Tablet-Neulinge noch ein Rätsel. Bei den Kursen der RHEINPFALZ-Akademie lernen die Teilnehmer, wie sie ihr Tablet so nutzen können, dass es für sie einen richtigen Mehrwert hat.

Aufgaben, wie eine Rechnung bei der Krankenkasse einzureichnen, Daten zur Neuberechnung der Grundsteuer ans Finanzamt zu melden oder einfach nur Zeitung zu lesen, setzen plötzlich den Umgang mit einem Tablet voraus. Das sorgt bei manch einem Menschen für viele Fragen und noch größere Berührungsängste. Um diese abzubauen, bietet Klaus Lippert zusammen mit der RHEINPFALZ im Pressezentrum des Verlags am Ludwigshafener Standort Einsteigerkurse zu Tablets mit den Betriebssystemen Android sowie iOS der Marke Apple an.

„Beruflich habe ich zwar jahrelang mit dem PC gearbeitet, aber die Bedienung am Tablet ist noch einmal ganz anders“, erklärt Teilnehmerin Regina Pfeiffer-Flury, warum sie sich für den Einsteigerkurs angemeldet hat. Mit ihr hoffen noch neun weitere Teilnehmer an diesem Morgen auf grundlegende Erklärungen im Umgang mit dem internetfähigen Gerät.

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Dass nicht alle Teilnehmer auf dem gleichen Wissensstand sind, wird bei der Vorstellungsrunde deutlich. Eine Teilnehmerin berichtet: „Ich habe ein neues Tablet und weiß nicht, wo der Knopf zum Ausschalten ist.“ Karl-Heinz Kotremba aus Neustadt berichtet, er habe sich lange gegen ein solches Gerät gewehrt. Mittlerweile spüre er aber: Ohne gehe es doch nicht mehr.

Trotz der großen Wissensunterschiede kann der Tablet-Experte sofort beruhigen. Denn Angst davor, einfach mal etwas an den Geräten auszuprobieren, bräuchten die Teilnehmer nicht zu haben: „Durch die Bedienung können Sie nichts mechanisch zerstören.“ Auch müsse sich niemand mit seinen Fragen zurückhalten. „Wir Älteren wollen erst verstehen wie es geht, bevor wir es ausprobieren“, hat Lippert Verständnis, „Motivations-Killer-Phrasen wie ,Das ist doch ganz logisch!’ werden sie deswegen von mir nicht hören.“

Infos zu Datensicherheit

Um Grundlagen zu schaffen, geht es deswegen mit allgemeinen Informationen los. Denn wer ein Tablet bedienen will, braucht ein Benutzerkonto. „Im Falle von Apple-Geräten ist das eine Apple-Kennung, die aus einer E-Mail-Adresse und einem Passwort besteht“, verdeutlicht der Dozent. „Auch wenn oft nur acht Zeichen bei der Vergabe eines Passwortes gefordert sind, empfehlen Datenschützer zwölf Zeichen, darunter Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen.“

Wer Sorge hat, sich ein sehr ausgefallenes, aber dafür sicheres Passwort nicht merken zu können, für den hat Lippert einen Tipp: „Legen Sie sich ein Adressbuch aus Papier an und tragen Sie dort alphabetisch die jeweiligen Konten und Anmeldedaten ein.“ Auch im Notfall, beispielsweise bei einem Unfall oder einem Sterbefall, könnten so Vertraute auf die Konten zugreifen. Der Tablet-Experte macht deutlich: „Ohne ein Nutzerkonto bei Apple ist es nicht möglich, sogenannte Apps, also Programme, auf das Tablet zu laden und es zu bedienen.“ Eine automatische Abbuchung vom Bankkonto erfolge nicht.

Nach den Grundlagen wird’s praktisch

Zusätzlich gibt Lippert immer wieder Hilfestellungen, beispielsweise beim Thema Virenschutz, bei der Frage, was es mit Funktionen wie Bluetooth, Hotspots und mit einer Sim-Karte im Tablet auf sich hat sowie bei der Unterscheidung von W-Lan und Wifi. Die simple Erklärung: „W-Lan ist das kabellose Netzwerk zuhause. Im Ausland nennt man das hingegen Wifi.“ Also anderer Name, aber gleiche Funktion.

Nach den Grundlagen wird’s praktisch: Mithilfe einer Anleitung sollen sich die Teilnehmer in das W-Lan der RHEINPFALZ einwählen. Das ist nötig, um das Herunterladen von Apps am Beispiel der RHEINPFALZ-App zu üben. Kleinere Probleme beim Download der App werden mit Lipperts Unterstützung schnell geklärt.

Drei Angebote fürs digitale Lesen

Damit ist die erste Hürde, wie ein Programm auf das Tablet kommt, schon einmal genommen. Dann geht es ans Einloggen und Erkunden der App, ein weiteres digitales Angebot außer der Website (www.rheinpfalz.de) und dem E-Paper.

Im Menü der App, dem sogenannten Kiosk, kann ab 5 Uhr zwischen den verschiedenen tagesaktuellen Ausgaben der 13 Lokalredaktionen, den älteren Ausgaben der Woche sowie weiteren Beilagen ausgewählt werden. Ab 19.30 Uhr steht außerdem täglich die Vorabendausgabe zur Verfügung. „Die digitale Ausgabe ist vor allem deswegen nützlich, weil ich nicht mit meinen vielen Brillen rumhantieren muss, sondern die Schriftgröße und die Beleuchtung einstellen kann“, nennt Lippert einen weiteren Vorteil abgesehen von der Vorlesefunktion. Zudem könnten ältere Artikel über die Lupe gesucht, ausgeschnitten und per E-Mail verschickt werden.

Wunsch nach Anschlusskurs

Eilmeldungen zum tagesaktuellen Geschehen werden nach Wunsch mithilfe der sogenannten Push-Funktion automatisch auf den Bildschirm gespielt. „Über den Themenagenten können Sie auch Ihre Lieblingsthemen eingeben, über die Sie bevorzugt informiert werden wollen.“

„Ich bin mit keinen großen Erwartungen zu dem Kurs gekommen“, gibt Teilnehmer Karl-Hans Röth zu. Dozent Klaus Lippert habe es aber geschafft, alles verständlich zu erklären. Regina Pfeiffer-Flury ist zufrieden: „Der Kurs hat meine Neugier geweckt und ich will mehr an meinem Tablet ausprobieren.“ DIE RHEINPFALZ denkt aufgrund der Lesernachfragen bereits über weitere Kursangebote nach. Brigitte Richter aus Wachenheim hat der Kurs Spaß gemacht und sie würde sich noch einen tiefergehenden Anschlusskurs wünschen: „Die vielen Begriffe sind endlich mal geklärt.“ Auch der RHEINPFALZ-App könne sie nun mehr abgewinnen, auch wenn sie die Print-Zeitung bevorzuge. „Aber für den Urlaub werde ich die App nutzen. Dann geht die RHEINPFALZ überall mit hin.“

Weitere Termine:

Am Donnerstag, 1. Juni 2023, findet ein Einsteiger-Kurs für Nutzer von Android-Tablets (zum Beispiel von Samsung) statt. Der Kurs für Nutzer von iPads (iOS/Apple) beginnt am Donnerstag, 22. Juni 2023. Veranstaltungsort ist jeweils das Pressezentrum der RHEINPFALZ, Amtsstraße 5 – 11, 67059 Ludwigshafen. Los geht’s jeweils um 9.30 Uhr.

In dem 3,5-stündigen Kurs lernen Sie Grundfunktionen und die Bedienung Ihres Geräts sowie Tipps und Tricks rund um die RHEINPFALZ-App kennen. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, müssen Teilnehmer ein eigenes Tablet (ab Android-Version 6.0 und iOS ab 13.0) mitbringen. Die Teilnahme ist auf 15 Personen und kostet 28 Euro, für RHEINPFALZ-Card-Nutzer 23 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter www.rheinpfalz.de/akademie.