Wir sind die Neuen: Das vermutlich jüngste Team der RHEINPFALZ. Aber mit alten Zielen: Wir wollen gemeinsam mit der gesamten Redaktion dafür sorgen, dass die Leserinnen und Leser genau die Inhalte digital finden, für die sie sich interessierten.

Am 17. Januar, wenn dieser Artikel in der Printzeitung erscheint, ist das Content-Development-Team seit genau 16 Tagen vollständig. Seit dem 2. Januar arbeiten hier Victoria Werz, Timo Benß, Leandra Philipp und Rebecca Singer. Der englische, etwas sperrige Begriff für unser Team heißt übersetzt „Inhalte-Entwicklungs-Gruppe“. Noch sperriger, deshalb bleiben wir beim englischen Begriff.

Bei den Inhalten, die wir entwickeln wollen, stehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Fokus. Denn uns geht es kurz zusammengefasst darum, anhand von Daten herauszufinden, was Sie interessiert und was für Sie den größten Nutzen hat – und genau zu diesen Themen dann Inhalte zu erstellen. Das sind in erster Linie Artikel, können aber auch Videos, Fotos, Podcasts, Online-Grafiken, Newsletter oder ganz andere Dinge sein.

Diese Inhalte entwicklen wir natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Lokalredaktionen, die ihr Ohr und ihr Herz dort haben, wo unsere Leserinnen und Leser leben. Deshalb ist es eine unserer Aufgaben, regelmäßig längere Zeit vor Ort in unseren 13 Lokalredaktionen zu sein und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen an Themen zu arbeiten. Ein Beispiel: Mitte Januar sind wir zu dritt in Kaiserslautern und schreiben über die Oberbürgermeisterwahl und unterstützen die Lokalredaktion bei der Podiumsdiskussion.

Das digitale Arbeiten ermöglicht uns, tagesaktuell – sogar auf die Sekunde genau – nachzuvollziehen, wie viele Menschen welche Texte wie lange gelesen haben. Wir können dabei zwischen Abonnenten und Nicht-Abonnenten unterscheiden, nach Themen filtern und so herausfinden, was wie gut bei den Menschen ankommt. Diese Chance wollen wir nutzen so Geschichten erkennen und schreiben, die für unsere Leserinnen und Leser besonders interessant sind. Außerdem wollen wir mit den Kollegen vor Ort digitaler werden: Live-Ticker anbieten, Videos und Podcasts aufnehmen, um unser lokales digitales Angebot auf rheinpfalz.de und in der App weiter auszubauen.

Ein Baustein davon sind unsere neuen Newsletter. Viele von Ihnen kennen vielleicht den Pfälzerwald-Newsletter, der Ende vergangenen Jahres an den Start gegangen ist. Dieser ist Teil eines zweiten großen Projekts, an dem wir als Team arbeiten. Wir haben analysiert, welche großen Gruppen es in der Pfalz gibt, die sich für bestimmte, abgrenzbare Themen interessieren. Dabei haben wir herausgefunden, dass sehr, sehr viele von Ihnen den Pfälzerwald lieben – oder zumindest begeisterte Fans sind. Für diese Gruppe wollen wir mehr Inhalte anbieten und sie auch entsprechend bündeln.

Denn die RHEINPFALZ berichtet natürlich schon lange über Pfälzerwald-Themen. In einem übergreifenden Team aus Redakteuren und Redakteurinnen aus der gesamten Pfalz schauen wir, wie wir diese Themen noch besser planen können, um regelmäßig spannende Geschichten aus dem Pfälzerwald zu veröffentlichen. Gebündelt werden diese dann einerseits unter rheinpfalz.de/pfälzerwald und andererseits im Pfälzerwald-Newsletter, der alle 14 Tage erscheint. Für Newsletter kann man sich kostenlos anmelden unter rheinpfalz.de/newsletter. Solche Interessens-Gruppen, bei uns heißen sie Audiences, wollen wir in den nächsten Wochen weiter aufbauen.

Abgesehen von den Audiences und der Arbeit in den Lokalredaktionen arbeiten wir an eigenen Projekten. Ein sehr großes solches Projekt war beispielsweise der Ramstein-Podcast, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Weitere, zugegeben etwas kleinere Podcast- und andere Projekte sind noch in der Planung.