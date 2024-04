TikTok statt Journalismus? Zum Jahr der Nachricht startet DIE RHEINPFALZ Projekte, um herauszufinden, welche Nachrichten Jugendliche wirklich interessieren.

Wie können wir Jugendliche mit unseren Inhalten erreichen? Diese Frage stellt sich gerade nicht nur DIE RHEINPFALZ, sondern Verlage, Medienhäuser und Schulen in ganz Deutschland. Als Teil der bundesweiten Initiative #UseTheNews, die unter anderem von der Deutschen Presse Agentur gegründet wurde, wollen wir mehr über den Umgang junger Menschen mit Nachrichten und Medien lernen. Der Fokus liegt dabei auf der Generation Z, also auf Jugendlichen, die etwa zwischen 2000 und 2010 geboren wurden. Welche Medien nutzen sie? Interessieren sie sich für Nachrichten und wenn ja, welche Rolle spielt qualitativer Journalismus für sie?

Nachrichten gehen oft an der Lebenswirklichkeit vorbei

Der Name UseTheNews bedeutet dabei so viel wie „Nutze die Nachricht“. Eine Aufforderung, die sich einerseits an die Jugendlichen richtet, die aber auch ein Appell an die Nachrichtenschaffenden ist: Wenn wir junge Zielgruppen erreichen wollen, müssen wir dort sein, wo sie sind. Die gedruckte Zeitung alleine wird das allerdings nicht leisten können. Es sind die digitalen Kanäle und Sozialen Medien, die Information, Unterhaltung aber auch Desinformation bieten, weshalb es wichtig ist, dort journalistische Inhalte zu platzieren.

Ein weiteres Problem ist, dass Jugendlichen in den Nachrichten oft der Bezug zu ihrer eigenen Lebenswirklichkeit fehlt, wie eine 2021 veröffentlichte Untersuchung zur Nachrichtennutzung des Hamburger Leibniz-Instituts für Medienforschung zeigte. Es gilt also nicht nur, über den Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation oder die Neuwahlen in Berlin zu berichten, sondern auch die Frage zu beantworten: Was hat das mit meinem Leben in der Pfalz zu tun?

RHEINPFALZ-Schulprojekt zum Jahr der Nachricht

Damit diese Überlegungen nicht nur theoretisch bleiben, hat #UseTheNews 2024 zum „Jahr der Nachricht“ und damit zum Aktionsjahr erklärt. Das erste Projekt der RHEINPFALZ ist bereits am 13. März gestartet – und zwar an der Integrierten Gesamtschule Goetheschule Kaiserslautern. Zusammen mit den Schülern und Schülerinnen der 10b wollen wir bis zu den Sommerferien journalistische Inhalte für die Social-Media-Kanäle der RHEINPFALZ erstellen. Die Klasse hat dabei die Gelegenheit, Journalismus ganz praktisch zu erfahren und sich mit den Redakteurinnen über Fake News, Clickbaiting und Nachrichteneskapismus auszutauschen. Dabei dürfen die Jugendlichen selbst in die Rolle der Journalisten wechseln und eigene Nachrichten produzieren. Wir wiederum lernen von den Schülerinnen und Schülern, welche Themen sie wirklich interessieren und welche Angebote sie abholen.

DIE RHEINPFALZ in Hamburg

In Hamburg ist für das Jahr der Nachricht außerdem eine eigene #UseTheNews-Redaktion ins Leben gerufen worden. Ein überwiegend junges Team spielt von hier aus deutschlandweit Kurzvideos über TikTok und Instagram aus, die sich klar an die „Gen Z“ richten. Die Inhalte werden unter anderem von den teilnehmenden Partnern geliefert. Den Anfang hat die Tagesschau gemacht – im Oktober ist DIE RHEINPFALZ an der Reihe, eine ganze Woche zu zeigen, was die Jugendlichen in der Pfalz bewegt.

Die Redakteurinnen Victoria Werz und Leandra Philipp betreuen die Projekte der RHEINPFALZ zum Jahr der Nachricht. Foto: lp

Über den Verlauf des Projekts werden wir weiter berichten. In der Planung sind gerade weitere Schulbesuche, ein sogenanntes Newscamp und eine deutschlandweite Kampagne, die mit bekannten Gesichtern auf die Notwendigkeit von Nachrichten aufmerksam macht. Das Motto der Kampagne: Nachrichten, die stimmen, statt Nachrichten, die Stimmung machen.