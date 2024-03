Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in der Nähe der französischen Grenze wohnt, hat möglicherweise auch mal mit rechtlichen Problemen im Nachbarland zu kämpfen. Die Beratungsstelle „Justiz ohne Grenzen“ bietet in solchen Fällen kostenlose Beratung an. Denn viele Dinge sind in Deutschland und Frankreich unterschiedlich geregelt.

Ein Ehepaar aus der Südpfalz – sie ist Deutsche, er ist Franzose – lässt sich scheiden. Der Mann zieht danach mit der gemeinsamen Tochter zu seiner Familie nach Wissembourg