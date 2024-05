Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klingt erstmal kurios, ist aber so: Ein Wein kann an der Mosel oder in anderen Weinbaugebieten außerhalb der Pfalz hergestellt und trotzdem als Pfälzer Wein verkauft werden. Was es damit auf sich hat und was die Weinetiketten über die Herkunft verraten.

Was macht eigentlich Pfälzer Wein zu Pfälzer Wein? Und wann darf man ihn so bezeichnen? Das ist gar nicht so eindeutig, wie man auf den ersten Blick vermuten mag. So kann es sein, dass ein