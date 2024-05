Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Horde von 500 Einheimischen vertrieb im September 1991 Ausländer aus einem Wohnheim in Hoyerswerda und schließlich aus ihrer Stadt. Nur zwei Tage später brannte in Saarlouis ein Asylbewerberheim. Erst drei Jahrzehnte später stehen Neonazis vor Gericht. Das weckt die Politik. Sie kommt aber nicht in die Gänge.

Im Bayerischen Hof in Saarlouis fließt in jenen Jahren viel Bier die Kehlen runter. Die Köpfe der „Kameradschaft Saarlouis“, wie sich die örtliche Neonazi-Gruppe nennt,