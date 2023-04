Wer mit der Bahn zur Bundesgartenschau reisen möchte, kann das Deutschland-Ticket nutzen. Mit den Regionalzügen ist Mannheim von Trier, Koblenz, Mainz, Frankfurt, Heilbronn oder Karlsruhe fast ohne Umstiege schnell erreichbar.

Die Tagestickets für die Bundesgartenschau gelten, wenn sie personalisiert wurden, am Besuchstag im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zur Fahrt in allen Bussen und Bahnen einschließlich der Regionalzüge. Ab Mai können außerdem alle Besitzer des neuen Deutschland-Tickets ohne weitere Kosten mit Regionalzügen zur Bundesgartenschau nach Mannheim fahren. Interessant ist das vor allem bei Strecken, auf denen es schnelle Regional-Express-Züge direkt nach Mannheim gibt.

Von Koblenz und Trier über die Pfalz zur Buga

Besonders flott ist die Fahrt mit dem Regional-Express RE1 von Trier. Der Zug hält auf der Fahrt nach Mannheim unter anderem in Konz, Saarburg, Mettlach, Merzig, Dillingen, Saarlouis, Völklingen, Saarbrücken, St. Ingbert, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern und Neustadt. Der RE1 kommt meist sogar aus Koblenz und hält auf dem Weg nach Trier unter anderem in Cochem und Wittlich. Von Koblenz lässt sich Mannheim zwar schneller mit Umsteigen in Mainz erreichen, aber für viele ist die Fahrt ohne Umsteigen auf der landschaftlich reizvollen Strecke entlang der Mosel vielleicht interessanter und attraktiver.

Gut angebunden: Frankfurt, Heilbronn und Karlsruhe

Einen schnellen Regional-Express nach Mannheim gibt es mindestens alle zwei Stunden auch von Mainz mit Halt in Worms und Frankenthal. Stündlich fährt ein Regional-Express von Frankfurt über Darmstadt nach Mannheim, ein weiterer fährt stündlich von Frankfurt über Gernsheim nach Mannheim. Stündlich per Regional-Express ist Mannheim auch aus Heilbronn erreichbar. Diese Züge fahren abwechselnd über Eberbach und Sinsheim.

Einen direkten Regional-Express von Karlsruhe nach Mannheim gibt es nicht. Eine umsteigefreie Verbindung, in der das 49-Euro-Ticket gilt, bietet im Stundentakt die S-Bahn-Linie S9.