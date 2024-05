Die digitale RHEINPFALZ: Podcasts, Videos, Social Media, Liveblogs und Online-Artikel. Um all das noch stärker auf die Bedürfnisse der User zuzuschneiden, hat sich die Redaktion einiges überlegt.

Mehr als 150 Redakteure sind im Auftrag der RHEINPFALZ und der RHEINPFALZ am SONNTAG im Einsatz: sieben Tage die Woche, bei Bedarf rund um die Uhr, in der Pfalz, im Saarland, in Mainz, in Berlin und in der ganzen Welt. Immer mit dem Ziel, die besten Geschichten für die Menschen in der Region aufzuschreiben, aufzunehmen und einzuordnen. Die gedruckte Zeitung bleibt ein wichtiges, aber nicht das einzige Produkt, in dem sie informieren, inspirieren, interessieren.

Die RHEINPFALZ geht längst ins Ohr – wie mit dem Wein-Podcast „Wissensdurst“. Sie fällt ins Auge – wie mit dem Drohnenflug durch den Speyerer Dom. Sie lässt die Synapsen tanzen – wie mit dem Daten-Spezial zur Immobilienlandschaft in der Region. Sie ist mit ihrer Übersicht über die Hütten im Pfälzerwald beim Familienausflug dabei. Wenn ein Unwetter durch die Pfalz zieht, starten die RHEINPFALZ-Journalisten einen Liveticker mit multimedialen Updates aus den Kommunen. Und wenn die BASF in Ludwigshafen Stellen abbaut, pusht die Redaktion die News auf die Handys der Region.

Pfalzfreunde und Fahrrad-Fans im Blick

Um die Zukunft zu gewinnen, entwickelt sich die Redaktion weiter. Sie schaut auf Daten und erkennt, was Pfälzer interessiert. Sie testet Formate für Zielgruppen und lernt mehr über die Bedürfnisse der Leser. Für all das entscheidend ist die gute Zusammenarbeit zwischen Lokalredaktionen und Ressorts mit den digitalen Teams.

Um noch besser die Bedürfnisse der Pfälzer zu kennen und zu bedienen, stellt sich die RHEINPFALZ digital neu auf: mit dem „Content Development Team“ und dem „Digitaldesk“.

Das „Content Development Team“ entwickelt den Journalismus der RHEINPFALZ seit anderthalb Jahren weiter, nimmt Zielgruppen wie Pfalzfreunde oder Fahrradenthusiasten in den Fokus und baut ihnen eine eigene Informations- und Inspirationswelt – mit Texten, Videos, Newslettern oder Podcasts. Unter der Leitung von Rebecca Singer analysieren Victoria Werz, Leandra Philipp, Timo Benß und ab Sommer auch Vanessa Betz, was die Pfalz bewegt und gründen Zielgruppenteams.

Das Team macht nicht nur Neues gut, sondern auch Bestehendes besser – mit datengestützten Rückmeldungen für Redaktionen, Schulungen zu Leseverhalten und bedürfnisgerechter Themensetzung sowie digitalem Geschichtenerzählen.

Die digitale Visitenkarte der RHEINPFALZ

Alles neu macht der Mai für die Mitglieder des neuen „Digitaldesk“. Sonja Hoffmann, die in den vergangenen Jahren als stellvertretende Leiterin des Pfalzressorts ambitionierten Journalismus aus der Pfalz für die Pfalz vorangebracht hat, übernimmt die Leitung des Teams.

Gemeinsam mit Elisia Ruiz, Frank Keiner, Juni Huber und Datenexperte Korbinian Jellinek sorgt sie dafür, dass die wichtigen Inhalte zur richtigen Zeit auf dem geeigneten Kanal ausgeliefert werden. Der „Digitaldesk“ bestimmt die digitale Visitenkarte der RHEINPFALZ, mischt die Themen auf rheinpfalz.de, auf Facebook und Instagram ab. Die Kollegen steigen ein, wenn’s brennt, informieren in Echtzeit.

Am „Digitaldesk“ schlägt das Herz schnell. Hier werden die Themen aus 13 Lokalredaktionen, dem Sport, der Kultur, der Politik, der Wirtschaft, des Zeitgeschehens und der RHEINPFALZ am SONNTAG digital orchestriert.

Die Experten am „Digitaldesk“ testen außerdem neue kreative Formate für soziale Netzwerke. Sie erstellen Hochformatvideos für Instagram, Foto-Collagen für Facebook oder Kurz-Beiträge für TikTok. Das Ziel: Inhalte spannend und modern aufbereitet dorthin bringen, wo sich neue Zielgruppen ohnehin bewegen.

Drei Nachrichtenprofis suchen wir noch für den „Digitaldesk“. Wer also ein Volontariat, ein Gespür für Themen und kein Problem mit Früh- und Spätdiensten hat, kann sich gerne über yannick.dillinger@rheinpfalz.de melden. Die Zukunft ist manchmal nur einen Klick entfernt.