Die Kaiserslauterer Innenstadt wird am Wochenende in Rot und Weiß gehüllt sein. Auf dem Stiftsplatz können Daheimgebliebene am Samstag beim Public Viewing das DFB-Pokal-Finale zwischen FCK und Bayer Leverkusen auf einer Großleinwand verfolgen. An gleicher Stelle ist am Sonntag der Empfang der Mannschaft geplant.

2022 wurde auf dem Stiftsplatz die Rückkehr des FCK in die Zweite Bundesliga gefeiert, am Samstag können die Fans dort das Pokalfinale in Berlin (Anpfiff: 20 Uhr) verfolgen. Wie die Stadt Kaiserslautern mitteilt, ist der Eintritt frei, auf dem Areal sind Getränke- und Essensstände aufgebaut. Ein Moderator und ein DJ führen durch den Abend. Aus Sicherheitsgründen sind jedoch maximal 7000 Menschen zugelassen. Einlass ist ab 19 Uhr. Das wird aber nicht die einzige Möglichkeit sein, in der Kaiserslauterer Altstadt das Pokalfinale zu verfolgen. Gastronomen dürfen am Wochenende einen Straßenverkauf und TV-Übertragungen vor den Gaststätten anbieten.

Auf der Bühne auf dem Stiftsplatz wird dann tags darauf – in Kaiserslautern gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag – die Mannschaft des FCK bei ihrer Rückkehr aus Berlin empfangen. Das Programm mit Live-Musik beginnt laut Stadt um 13 Uhr. Die Spieler werden um 17 Uhr auf der Bühne erwartet, gegen 20 Uhr soll die Veranstaltung ausklingen. Auch am Sonntag sind maximal 7000 Zuschauer zugelassen.

Auf eine Anreise mit der Bahn sollten Besucher verzichten, sämtliche Züge werden an diesem Wochenende durch Busse ersetzt. Die Stadtwerke Kaiserslautern bieten am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr einen kostenlosen Shuttlebus-Service vom Park-and-Ride-Parkplatz Schweinsdell (Kaiserslautern Ost) zur Stadtmitte an, teilt die Stadt mit. Die Busse halten auch am Messeplatz, wo seit Freitagabend die Maikerwe stattfindet.