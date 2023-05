Seit 78 Jahren versorgt die RHEINPFALZ täglich die Pfalz mit Nachrichten. Seitdem hat sich das Angebot stetig gewandelt. Und die Digital-Leser profitieren noch weiter: Auf 25 von ihnen wartet jetzt eine Überraschung.

Unter allen Digitallesern wurden seit Beginn der RHEINPFALZ-Serie zu „RHEINPFALZ Digital – alles rund um 25 Jahre RHEINPFALZ im Internet“ im Januar insgesamt 25 Apple iPads verlost. Denn dieInformationskanäle der RHEINPFALZ reichen seit über zweieinhalb Dekaden über das Angebot der reinen Printzeitung hinaus.

Die RHEINPFALZ-Webseite

Auf www.rheinpfalz.de erhalten Leser rund um die Uhr Zugriff auf aktuelle Nachrichten im Pfalz-Ticker, Sportergebnisse und alle Artikel, inklusive Rplus-Artikeln, mit zusätzlichem Bild- und Videomaterial. Zudem gibt es auf der Webseite Hörbeiträge als Podcasts.

Lesen im E-Paper

Bei dem E-Paper handelt es sich um eine digitale Version der Printausgabe. Einzelne Artikel können heruntergeladen werden. Alle Ausgaben der 13 Lokalredaktionen stehen ab 5 Uhr morgens zur Verfügung. Ältere Ausgaben, die bis zu 90 Tage alt sind, können im digitalen Archiv aufgerufen werden.

Unabhängig mit der App

In der RHEINPFALZ-App für das Smartphone und Tablet erhalten Leser auch unterwegs die neusten Nachrichten aus der Pfalz. Ab 5 Uhr morgens stehen hier ebenfalls alle Ausgaben aus den 13 Lokalredaktionen zur Verfügung. Ein Blick auf Inhalte des nächsten Tags ermöglicht die Vorabendausgabe, die ab 19.30 Uhr zur Verfügung steht. Aktuelle Nachrichten erhalten Leser im in der App enthaltenen Pfalz-Ticker aktuell auf ihr Endgerät. Mithilfe der integrierten Suchfunktion und einem Themenagenten bleiben Leser zu ihren Lieblingsthemen auf dem aktuellsten Stand. Außer der Schriftgröße kann zwischen der klassischen Print- und der mobilen Ansicht gewechselt werden. Zusätzlich gibt es eine Vorlesefunktion. Rätsel, Sonderseiten und Prospekte sind in der App genauso enthalten wie in der Printausgabe.

Die Gewinner:

Stefan Felden aus Neustadt, Horst Jung aus Grünstadt, Petra Schilling aus Geiselberg, Wolfgang Serbiné aus Kusel, Achim Drumm aus Römerberg, Benno Schank aus Kaiserslautern , Elke Ruhnke aus Römerberg, Nicole Müller aus Meckenheim , Anette Ziegler aus Dudenhofen, Günter Wünstel aus Leimersheim, Klaus Josy aus Lambsheim, Michael Klomann aus Speyer, Rudi Kettenbach Weisenheim, Dieter Schäfer aus Zweibrücken, Wolfgang Siegfried aus Niederkirchen, Erika Fritzinger aus Trippstadt, Marita Rudig aus Bechhofen, Marietta Klee aus Edenkoben, Hermann Walter aus Otterbach, Christine Rogall aus Otterberg, Ingrid Schumacher aus Schifferstadt, Bastian Lang aus Langwieden, Edwin Münch aus Pirmasens, Rolf Klein aus Zweibrücken, Sabine Petters aus Landau.