Die Trifelslandtour ist mit 28 Kilometern und 375 Höhenmetern kurz, aber dennoch anspruchsvoll. Dabei geht es durch den Pfälzerwald und entlang der Weinstraße.

Die Tour, die die Pfalztouristik veröffentlicht hat, startet in Annweiler, man kann also auch bequem mit der Bahn anreisen. Vom Bahnhof aus geht es erst einmal der Beschilderung nach zum Museum unterm Trifels. Von dort aus folgt man dem Queichtalradweg bis zum Kreisverkehr.

Dort führt die Strecke in Richtung Wernersberg und biegt rechts in den Wald ab. Durch den Wald geht es bis in die Ortsmitte Wernersberg. Dort dann links nach Völkersweiler, dann weiter durch das Kaiserbachtal mit Waldrohrbach und Waldhambach in Richtung Klingenmünster, an die Südliche Weinstraße.

Der Weinstraße folgend führt der Weg nach Eschbach. Wer möchte, kann von hier aus einen Abstecher zu Fuß oder vorzugsweise mit dem Mountainbike auf die Madenburg unternehmen und dort einkehren. Von Eschbach geht es weiter in den kleinen Winzerort Leinsweiler. Dort biegt die Tour wieder ab in den Pfälzerwald.

Nach einem knackig anstrengenden Stück bergauf bis zum Slevogthof geht es dann gemütlich durch den Wald zurück nach Annweiler am Trifels. Vom Zollstock aus ist ein Abstecher zur Burg Trifels möglich, allerdings ist der Weg nicht als Radweg markiert und ausgebaut. Es empfiehlt sich in jedem Fall, die Räder auf dem Parkplatz Schloßäcker unterhalb der Burg abzustellen und die Burg zu Fuß zu erkunden.

Mehr Infos zur Tour finden Sie hier: tourenplaner-rheinland-pfalz.de