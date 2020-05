Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat nach eigenen Angaben anonyme Morddrohungen erhalten. Die zwei expliziten Morddrohungen richteten sich gegen ihn selbst und seine Familie, sagte Lauterbach am Dienstag dem Internetportal t-online.de. Er habe die beiden Drohungen beim Staatsschutz angezeigt. Lauterbach setzt sich in der Corona-Krise für relativ strikte Schutzmaßnahmen gegen das Virus ein.

Lauterbach sagte, eine der Morddrohungen sei „eine Art Postkarte, auf der ein Kreuz abgebildet ist, mit meinem Namen eingraviert“. In Schreibmaschinenschrift stehe dort, „dass ich an meine Familie denken solle“. In Deutschland hat es in den vergangenen Monaten immer wieder anonyme Gewaltandrohungen gegen Politiker gegeben.