Daniela Katzenberger: Vorfreude auf die Pfalz

Reality-TV-Promi Daniela Katzenberger freut sich auf die Rückkehr in die Pfalz. Nachdem sie mit Ehemann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) wochenlang in ihrer Wohnung auf Mallorca gesessen habe, freue sie sich wahnsinnig auf die Pfalz, wo es Anfang Juni hingehen soll, sagte die gebürtige Ludwigshafenerin (33): „Das ist der beste Urlaub überhaupt nach dieser harten Zeit! Eigentlich wollten wir nach Mexiko, aber jetzt basteln wir eben ein paar Sombreros und essen lecker Schnitzel mit Pfälzer Spargel.“

Prinz Joachim: Entschuldigung nach Coronavirus-Infektion

Der positiv auf das Coronavirus getesteter Neffe von Belgiens König Philippe hat sich nach seiner Teilnahme an einer wegen der Pandemie illegalen Party entschuldigt. „Ich bereue meine Handlungen zutiefst und akzeptiere die Konsequenzen“, schrieb Prinz Joachim in einer Mitteilung an spanische Medien. Der 28-Jährige hatte am Dienstag vergangener Woche im südspanischen Córdoba an einer Feier teilgenommen, die nach Angaben der spanischen Behörden insgesamt 27 Teilnehmer hatte. Zu dem Zeitpunkt waren in der Region Andalusien wegen nur Zusammenkünfte von maximal 15 Personen zulässig. Der jüngste Sohn von Prinzessin Astrid, der Schwester des Königs, wurde am 28. Mai positiv auf das Coronavirus getestet.

Kylie Jenner: TV-Sternchen doch keine Milliardärin?

Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat Model und TV-Sternchen Kylie Jenner von seiner Liste der Milliardäre gestrichen und der Jungunternehmerin vorgeworfen, den Wert ihres Kosmetik-Unternehmens aufgebauscht zu haben. Gut ein Jahr, nachdem das Magazin Jenner zur Milliardärin erklärt hatte, heißt es in einem auf der Website veröffentlichten Artikel, Jenners Kosmetikfirma Kylie Cosmetics sei „bedeutend kleiner und weniger profitabel“, als sie dies dargestellt habe. „Forbes“ warf zudem der Familie Kardashian-Jenner, deren jüngster Spross Kylie ist, vor, „vermutlich gefälschte“ Steuererklärungen vorgelegt zu haben. Dies zeige, „wie verzweifelt einige der Ultrareichen versuchen, noch reicher zu wirken“. „Forbes“ schätzt Jenners Vermögen auf „nur“ noch knapp 900 Millionen Dollar (gut 800 Millionen Euro). Die 22 Jahre alte Halbschwester von Kim Kardashian erklärte, sie habe nie darum gebeten, als Milliardärin eingestuft zu werden.