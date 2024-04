Normalerweise tanzen die «Let's Dance»-Paare in einem Studio in Köln-Ossendorf um die Gunst des Publikums - nun aber steht ein Ortswechsel an. Es lockt ein berühmter Nachtclub.

Köln (dpa) - Die RTL-Show «Let's Dance» verlässt erstmals ihr angestammtes TV-Studio. Grund ist eine spezielle Musical-Ausgabe am 10. Mai, wie der Sender verkündete. Das an diesem Tag geplante Viertelfinale der laufenden Staffel soll dann in den Kulissen von «Moulin Rouge!» stattfinden. Das berühmte Musical ist seit dem Jahr 2022 im Musical Dome beheimatet, der in Sichtweite des Kölner Doms und in der Nähe des Rheins steht.

Die Location liegt rund sieben Kilometer Luftlinie vom «Let's Dance»-Studio in Köln-Ossendorf entfernt. Auch das berühmte Jury-Pult, an dem Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen, will RTL für die Spezialausgabe dorthin bugsieren.

Auch inhaltlich wird das Musical auf die Show abstrahlen, wie der Sender erklärte. «Die fünf verbleibenden Paare tanzen im Viertelfinale zu ausgewählten Songs aus Deutschlands aktuellem Hit-Musical und entfachen damit nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein tänzerisches Feuerwerk», versprach der Sender. Der Cast des Musicals werde die Sendung, die unter dem Motto «A Special Musical Night» steht, auch eröffnen.

Für das «Moulin Rouge!» war der Musical Dome einst aufwendig umgestaltet worden. Viele verschnörkelte Details, kräftiges Rot und Samt sollen an den legendären französischen Nachtclub erinnern, der im Zentrum der Geschichte steht. Die Bombast-Produktion basiert auf dem Film «Moulin Rouge» von 2001.