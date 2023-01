Nirgendwo sonst wohnen so viele Menschen alleine wie in Regensburg. Doch auch eine Stadt in Rheinland-Pfalz ist im Ranking weit oben. Einige Pfälzer Landkreise tummeln sich hingegen am Ende der Liste.

Regensburg ist nach wie vor die Single-Hauptstadt Deutschlands. Wie bereits in den Vorjahren lebten auch 2022 nirgendwo mehr Menschen alleine als in der Großstadt in der Oberpfalz. Das hat das Marktforschungsinstitut GfK herausgefunden. Demnach lag der Anteil der Einpersonenhaushalte bei 52,7 Prozent – und damit deutlich über dem bundesweiten Anteil von 40,9 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten Erlangen, Leipzig, Nürnberg und Augsburg.

Den Titel der Single-Hauptstadt von Rheinland-Pfalz geht an Trier. Dort ist der Anteil an Einpersonenhaushalten mit Abstand am höchsten und liegt mit 50,1 Prozent ebenfalls deutlich über dem Bundeswert. Somit belegt die Stadt an der Mosel auch im deutschlandweiten Vergleich einen der ersten Ränge – nämlich Platz acht. Michael Schmitz von der Stadt Trier erklärt das zum einen mit den Studierenden, die den Großteil der jüngeren Einpersonenhaushalte unter 30 ausmachen. Zum anderen lebten aber auch viele Menschen über 60 alleine.

Besonders viele Singles in Universitätsstädten

Mit einigem Abstand zu Trier kommen Koblenz (46,6 Prozent) und Kaiserslautern (45,6 Prozent) auf Platz zwei und drei der Städte mit den meisten allein lebenden Menschen in Rheinland-Pfalz. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass die Universitäten Einfluss darauf haben, dass dort viele junge Menschen leben, zu deren Lebensstil das alleine Wohnen besser passt. Für den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner ist dieses Ergebnis demnach nicht überraschend: „Tatsächlich sind Universitätsstädte für einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Singles bekannt.“ Zudem komme auch in Koblenz die Altersstruktur hinzu. „Keine der anderen Städte hat einen so hohen Anteil an Hochbetagten wie Koblenz – und diese leben auch sehr oft in Singlehaushalten“, so Langners Begründung.

In den Landkreisen leben mehr Familien

Der Landkreis Alzey-Worms hingegen steht fast ganz am Ende der Liste. Von bundesweit 400 Städten und Landkreisen aus der Statistik befindet sich Alzey-Worms auf Platz 397. Dort lebt der Großteil der Menschen in Mehrpersonenhaushalten, sodass der Anteil an Single-Wohnungen gerade einmal bei 30,6 Prozent liegt.

Laura Homberger von der Kreisverwaltung vermutet, dass das vor allem mit der geografischen Lage zu tun hat: „Der Landkreis Alzey-Worms grenzt im Norden an das Einzugsgebiet des Rhein-Main-Gebietes und im Süden an das des Rhein-Neckar-Gebietes. Dadurch ziehen viele Arbeitnehmer/Familien in den Landkreis.“ Zudem habe der Kreis gegenüber diesen Gebieten noch „moderate Baulandpreise und ein ausreichendes Angebot an Bauland“, weshalb in den vergangenen Jahren zahlreiche Mehrfamilienhäuser entstanden seien. Ähnlich gering wie in Alzey-Worms fällt der Anteil an Single-Haushalten auch im Donnersbergkreis (31,0 Prozent) und in Kusel (31,3) aus. Auch in der Südwestpfalz leben die meisten mit mehreren Menschen unter einem Dach. Bundesweit gibt es Landkreis im Cloppenburg in Niedersachen die wenigsten Single-Haushalte.

Regensburg zieht junge Menschen an

Insgesamt wird beim Blick auf die Statistik deutlich: „Bei den Single-Haushalten sind immer die Städte weiter oben“, sagt GfK-Pressesprecherin Eva Böhm. So komme der erste Landkreis – Goslar in Niedersachsen – im Ranking erst auf Platz 57. Warum nun genau Regensburg seit Jahren die Single-Hauptstadt Nummer eins ist, kann Böhm nicht sagen.

Die Pressesprecherin der Stadt Regensburg kann ebenfalls nur mutmaßen, erklärt sich das Phänomen aber hauptsächlich damit, dass die Stadt durch ihre drei Hochschulen besonders viel Studierende und jüngere Menschen anzieht, die noch keine Familie gründen wollen. Außerdem sei es typisch für solche „Schwarmstädte“ wie Regensburg, „dass vor allem Berufsanfänger (Alterklasse 25 bis 34 Jahre) zuwandern“. Auch diese lebten vermehrt in einem Single-Haushalt.