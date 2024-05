Die Elbphilharmonie in der vergangenen Woche war vermutlich kein Problem. Das nächste Ziel ist eine der nicht oder nur wenig geschützten Marschinseln im nordfriesischen Wattenmeer in Schleswig-Holstein sowie an der Nordseeküste Dänemarks. Bekannt wurde diese Anfang Januar, als Bundeswirtschaftminister Robert Harbeck mit seiner Familie aufs Festland zurückkehren wollte und von protestierenden Bauern zunächst daran gehindert wurde. Wie heißt die kleine Insel?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Bärbel Strey aus Kaiserslautern geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.