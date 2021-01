Die USA werden die derzeitige Spaltung des Landes nach Ansicht von Arnold Schwarzenegger (73) überwinden. „Das können wir gut in Amerika, wieder aufstehen, neu aufbauen. Auch diesmal wird es so sein“, sagte der frühere Action-Schauspieler und Ex-Gouverneur des US-Staates Kalifornien. Das Durchhaltevermögen sei eines der Dinge, die er an den USA liebe. „Immer wenn du glaubst, das war’s jetzt, stehen die Amerikaner wieder auf. Wie Phoenix aus der Asche.“ Das Verhalten des abgewählten Präsidenten Donald Trump kann sich der gebürtige Österreicher, selbst Republikaner, nicht erklären. „Ich habe Zeit mit Donald verbracht. Niemals habe ich ihn so, wie er sich jetzt gibt, erlebt.“