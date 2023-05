Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Feuerwerkskörper im Wert von rund 124 Millionen Euro verpuffen nach Schätzung des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI) jährlich an Silvester innerhalb weniger Minuten am Himmel über Deutschland. Unsummen, von denen man sich mehr gönnen könnte, als ein bisschen Krach und Blitze. In diesem Jahr bleibt der Verkauf von Pyrotechnik wegen der Corona-Pandemie untersagt. Und das ist gut so: Denn das Knallen und Zündeln zu Silvester ist heutzutage unmoralisch.

Tortur für Tiere und Umwelt

Im Angesicht der Klimakatastrophe wollen wir E-Autos und Ökostrom – aber dicke Luft am 1. Januar dank stärkster Feinstaubbelastung