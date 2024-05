Für Britta Jung von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken ging es am Christi-Himmelfahrts-Wochenende ins österreichische Lofer zum Deutschland-Cup. Das ist eine Serie von sechs Rennen auf drei verschiedenen Slalomstrecken, die in der Altersklasse U18 (18 Jahre und jünger) und in der Leistungsklasse (19 Jahre und älter) ausgetragen werden und die am Ende eine Rangliste der besten deutschen Slalomkanuten ergeben.

In der U18-Altersklasse startete Wsf-Paddlerin Jung auf der Naturwildwasserstrecke in Lofer sowohl im Canadier-Einer (kniend mit dem Stechpaddel) als auch im Kajak-Einer. Am ersten Tag gelang es der Schülerin des Pirmasenser Kant-Gymnasiums, auf der sehr langen und durch Felsverblockungen sehr anspruchsvollen Strecke in beiden Disziplinen direkt ins Finale der besten zehn Starterinnen zu fahren. Im Kajak unterstrich die 15-Jährige mit Platz vier ihre aktuell gute Form, im Canadier-Einer war das Erreichen des Finals schon ein Erfolg.

Am zweiten Tag lag der Höheischweilerin die neu gehängte Strecke dann nicht so sehr: Im Kajak unterlief ihr ein gravierenden Fahrfehler, sie schaffte es diesmal daher nicht ins A-Finale. Im B-Finale fuhr sie aber in einem souveränen Lauf auf Platz eins, was insgesamt Rang elf ergab. Im Canadier-Einer erreichte sie erneut das Top-10-Finale.