Die Realschule Plus Lauterecken/Wolfstein richtete am Montag den Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen aus. Die Turnerinnen des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums belegten dabei Platz drei.

Insgesamt gingen in Wolfstein in vier Altersklassen 17 Mannschaften aus 15 Schulen an den Start. Die Helmholtz-Turnerinnen traten in der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2005 bis 2007) gegen drei andere Schulmannschaften an. Im Gerätevierkampf (Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren) verpassten die HHG-Mädchen mit 141,15 Punkten gerade mal um einen Punkt den zweiten Platz. Auf dem landete das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium aus Alzey (142,15) hinter dem Sieger, der Integrierten Gesamtschule Morbach.

„Wir waren besonders gut am Boden, da waren wir die besten von allen“, sagte Lehrerin Esther Quarz zufrieden, die das HHG-Team zusammen mit Ex-Schülerin Jill Grunder betreute. Am Balken gab es dagegen einige Abgänge, am Barren auch einen. Für die Helmholtz-Mannschaft gingen in Wolfstein an die Geräte: Mia Bouquet, Emma Baumann, Mia Reichert, Chiara Conrad und Sheyla Oberst.