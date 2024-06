Düren. Bei den deutschen Meisterschaften der U13-Altersklasse am Wochenende in Düren landeten die DM-Debütanten Johann Knauft und Mia Eve Paul von der VT Zweibrücken auf den Plätzen 47 und 48.

Mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier stellte sich der Dürener Fechtclub der Herausforderung, erstmals DM-Ausrichter zu sein – samt Musik und Absingen der Nationalhymne. 140 U13-Fechterinnen und Fechter der Jahrgänge 2011/12 traten auf 20 Fechtbahnen gegeneinander an. Darunter waren auch die jüngsten VTZ-Florettfechter Mia Eve Paul und Johann Knauft.

In der Siebener-Vorrunde im Modus „Jeder gegen jeden“ stand Knauft mit Gegnern aus Wacker Burghausen, Würzburg, München, Herdecke, Berlin und Dörnigheim auf der Planche. Mit zwei Siegen gegen die Mitstreiter aus Würzburg (5:4) und München (5:0) war das große Ziel mit der Zwischenrunde der 54 Aufsteiger geschafft. In der neuen Setzrunde gegen Gegner aus Köln, Radebeul, Freiburg, Oranienburg und Erfurt war das Gerangel um die 40 Plätze für die anschließenden Direktausscheidungen groß. Zum 5:4-Sieg gegen Thom Lukas Buder (Oranienburg) fehlte Knauft nur ein weiterer Sieg für den Aufstieg. Dennoch war er mit seinem Abschneiden zufrieden. Turniersieger wurde Anton Weitauer (FC Moers) der gegen Andri Helmig (TB Burgsteinfurt) mit 10:4 gewann.

Paul verliert gegen die Vizemeisterin

Mia Eve Paul reichte in ihrer Siebener-Vorrunde gegen Konkurrenz aus Stuttgart, Wacker Burghausen, Berlin, Hannover, Hamburg und Münster der 5: 2-Sieg gegen Antonia Hiller vom SV Wacker Burghausen zum Aufstieg in die Zwischenrunde mit 54 Mädels. Dort konnte sie mit der 2:5-Niederlage gegen die spätere Vizemeisterin Klara Luise Kretzschmar (Markkleeberg) ein achtbares Ergebnis einfahren. Deutsche Meisterin wurde im Finale Marte Iwersen ETUF Essen, die gegen Kretzschmar mit 10:9 gewann. Iwersen ist keine Unbekannte: Sie hatte im Jahr 2023 beim Heinrich-Petri-Gedächtnis-Turnier in Zweibrücken die Silberne Rose der Stadt Zweibrücken gewonnen.