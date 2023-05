Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Farb-Designer, der die Bertha-Benz-Halle in Pforzheim gestaltete, hatte offensichtlich eine Vorliebe für grelles Grün. An diese „grüne Hölle“ haben die Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken keine gute Erinnerung. Hier lieferten sie Ende September beim 18:31 gegen die SG Pforzheim/Eutingen ihr bislang schwächstes Saisonspiel ab. Am Samstag (19 Uhr) gastiert der SV 64 erneut in der Bertha-Benz-Halle, dieses Mal heißt der Gastgeber TGS Pforzheim.

Es geht um zwei Punkte, die im Kampf um den Klassenverbleib interessant sein könnten. Noch steht die TGS – für viele unerwartet – auf einem Tabellenplatz,