Am Ende hatte sogar der von der Coronakrise schwer gebeutelte Zweibrücker Konzerthallenbetreiber Thorsten Albrecht Grund zu lächeln. 140 Gäste kamen zu „No Stadtfest, No Problem.“ Es spielten Jan-Luca Ernst und W3P.

Am stärksten ist Jan-Luca Ernst mit seiner Band am Samstagabend dann, wenn der „Voice-of-Germany"-Teilnehmer von 2018 seiner Co-Sängerin Selina Vierling freien Raum zur Entfaltung gibt. Ed Sheerans „Galway Girl“ verleiht das Duell der beiden Stimmen zum Beispiel zusätzliche Dynamik.

Stark fällt Johnny Cashs „Hurt“ aus. Nicht nur, weil Jan-Luca Ernsts noch so junge Stimme nicht gegenüber der des unerreichbaren Johnny Cashs abfällt. Was hier schon sehr, sehr viel heißt. Indem der Bandleader Vierling hier auch mitsingen lässt, baut er eine hörenswerte Neufassung auf den Spuren des Originals, das Rick Rubin 2002 produzierte.

Alle Viere

Eigentlich sollte Jan-Luca Ernst an diesem Abend nur zu zweit auftreten, berichtet Thorsten Albrecht. Dann standen aber doch vier Musiker auf der Eventhallen-Outdoorbühne. Marvin Gruber schlägt ein Cajon. Jürgen Zapp nutzt seine E-Gitarre nicht nur akustisch, sondern fein in leicht elektronisch verstärkter Form. Bei weitem nicht aufdringlich. Aber so, dass ein treibendes „Lola Montez“ von Volbeat möglich ist.

Aber Jan-Luca Ernst ist hier nicht die Hauptsache. Vielmehr gilt die Aufmerksamkeit des Abends einer neuen Zweibrücker „Boyband“. Mit diesem Wort stellt Lars Pank Lunova W3P an diesem Abend nicht völlig grundlos vor. Denn Lunova, Markus Wille, Peter Potens und Porty Portner haben später einen echten Knaller in der Setliste.

Portner stürmt die Bühne

Um 21.30 Uhr beginnt das Debütkonzert. Mit einem fetzigen Intro und gefolgt von Whitesnakes „Wine, Woman and Song“. Portner stürmt dazu die Bühne, als stünde er beim Stadtfest an der alten Feuerwache.

Gleich nach der spektakulären Eröffnung wird W3P sanftmütig. Mit „Don’t Play Your Rock’n’Roll to Me“ von Smokie befreit sich Portner aus der Old-School-Rock-Fessel. Dieses Stück und später „Lay Back in the Arms of Someone“ singt der Zweibrücker mit erstaunlich gutem Chris-Norman-Timbre.

Erinnert sich noch jemand an Hello? Deren „New York Groove“ wurde 1976 veröffentlicht. Herrlich, dass die Musiker von W3P derartig alte Hitperlen wieder zum Leben erwecken.

Deller mit Soul und Sex

Gäste sind an diesem Abend auf der Bühne auch willkommen. Sabine Deller hat sich ein echtes Männerstück ausgesucht. „Stroke“ von Billy Squier war 1981 eine Art „We Are the Champions“ der Abiturgeneration. Dellers Stimme lässt keinen daran zweifeln, dass die Lady diesen Song mit Recht singt. Ihre Stimme hat die nötige Mischung aus Soul, Schmutz und Sex.

Die vier Boybandler haben Spaß an der Sache und graben vergessene Schätze aus der Pop- und Rockgeschichte aus. Dabei sind die Jungs so frisch, dass das Wort Pause nicht vorkommt.

Faustdicke Überraschung

Aber wie kommt man auf so eine Setliste? Lunova berichtet, dass jeder der vier Musiker 20 bis 30 Songs vorgeschlagen habe. Danach habe man sich halt einigen müssen. „Und um diesen Song habe ich besonders gekämpft“, sagt er, bevor W3P das Publikum umhaut. Es erklingt ein knackiges nur zu bekanntes „Everybody“. Was folgt, ist in der Tat kein Lied, das man von Potens, Pank, Portner (3P) und Wille (das W im Namen der Band) erwartet hätte.

Und da stehen sie, die harten Frauen und Männer, die es von der Rockbühne eher laut und hämmernd mögen. Sie tragen mit ihren Stimmen die neue Zweibrücker Boyband durch den Refrain von „Everybody (Backstreet’s Back)“. Es ist, als handele es sich um „Highway to Hell“. Was für eine grandiose Frechheit. Es herrscht Stadtfest-Atmosphäre. Vier Zweibrücker Altrocker sind in den Jungbrunnen gefallen und singen ein Lied von den Backstreet Boys. Bitte mehr davon.