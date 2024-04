Nach der Premiere 2023 lädt die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für Sonntag wieder zum Frühlingsempfang ein. Er soll ein wenig anders werden als vergangenes Jahr.

Dass er die klassischen Neujahrsempfänge, wie sie jahrelang gang und gäbe waren, für nicht mehr zeitgemäß hält, daraus hat Björn Bernhard nie einen Hehl gemacht. Dass er nach seinem Amtsantritt Mitte 2020 ganz auf solche Empfänge mit Ehrungen, Reden und Häppchen verzichtete, lag aber vor allem daran, dass sich Deutschland mitten in der Corona-Pandemie befand und solche Veranstaltungen reihenweise ausfielen.

So kam es, dass der neue Bürgermeister erst im April 2023 zu seinem ersten Empfang einlud – in die Hornbacher Pirminiushalle. Auch dort sagte er noch einmal, dass er die üblichen Neujahrsempfänge im sowieso mit Terminen vollgestopften Januar für „ein bisschen in die Jahre gekommen“ hält. Vor 200 bis 250 Gästen hatte er bei der Premiere das Thema Ehrenamt in den Vordergrund gestellt.

Was dieses Mal anders sein soll

Dieses Mal werde er etwas mehr zurück- und vorausblicken, kündigte Bernhard im Gespräch mit der RHEINPFALZ an. Auf einen Rückblick hatte er 2023 fast komplett verzichtet, den Ausblick knapp gehalten. Ehrungen soll es auch diesmal wieder geben. Wie früher bei den Neujahrsempfängen darf jeder kommen, der möchte. Der Empfang in der Hornbacher Pirminiushalle beginnt am Sonntag, 14. April, um 11 Uhr und wird laut Bernhard maximal zwei Stunden dauern. Musik machen die Musikfreunde Contwig.