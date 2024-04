In der Nacht zum Freitag, zwischen 23 Uhr abends und 9 Uhr morgens, wurde in der Riedelberger Hauptstraße ein Wohnwagen gestohlen. Der Besitzer hatte den weißen Wohnwagen in einem Carport geparkt. An dem Wohnwagen befand sich ein verschlossener Fahrradträger, auf dem zwei E-Bikes montiert waren, die nun auch weg sind. So entstand ein Gesamtschaden von 60.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Wohnwagen mit einem dafür geeignetem Auto mit Anhängerkupplung abtransportiert wurde. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.