Hintergrund: Einst waren sie Rivalen. Und wenn sie sich in einem Fußball-Derby gegenüberstanden, was wegen der oft unterschiedlichen Klassenzugehörigkeit eher selten der Fall war, sahen die stets zahlreichen Zuschauer Spiele „mit Hauen und Stechen“, wie es Peter Ehrmanntraut, der Vorsitzende des SV Palatia Contwig, ausdrückt. In der neuen Saison wird das anders.

Die Begegnungen zwischen dem SC Stambach (A-Klasse) und dem SV Palatia Contwig (Bezirksliga), den beiden Fußball spielenden Vereinen in der Gemeinde Contwig, sind legendär. Doch