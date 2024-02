Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufsehen erregt haben in den vergangenen Monaten Straftäter, die nicht mehr in ihre Haftanstalten zurückgekehrt sind. Ist ein solches Szenario auch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken denkbar? Und wie ist so ein Abgang überhaupt möglich?

Fälle wie der eines Gefangenen der Haftanstalt Mannheim, der zum Jahreswechsel einen Arztbesuch in Ludwigshafen zum Wegbleiben ausgenutzt hatte, werden