Vor zwei Jahren hätte kein Mensch gedacht, dass die eigentlich 32. Sportlerwahl der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Zweibrücken doch erst die 31. ist. Warum das so ist? Anfang des Jahres 2020 konnten wir Sie, liebe Leser, noch ganz normal die Sportler des Jahres 2019 wählen lassen. Es war die 30. Sportlerwahl, ein schönes Jubiläum – das wir mit den nominierten Sportlern, Trainern und Familien gemeinsam bei der Wahlparty Mitte Februar in der ACH-Eventhalle am Flughafen feiern durften. Seit 1990 küren Sie schon Ihre Sportler des Jahres. Das ist eine lange Zeit, mittlerweile sind erste RHEINPFALZ-Sportler nicht mehr im Beruf, sondern in Rente. Und in Sachen Nachwuchs sind viele Preisträger jetzt selbst Eltern, manche gar Großeltern. Über 52.000-mal wurde dabei abgestimmt.

Dann kam die Corona-Krise in Deutschland an. Die machte uns für die 31. Auflage der Sportlerwahl einen dicken Strich durch die Rechnung. Wegen der Pandemie war der Sport im Großen und auch auf der kleinen Ebene im Lokalsport nachhaltig ausgebremst, fast das ganze Jahr 2020 über. Es fanden nur wenige sportliche Veranstaltungen statt. Wir haben damals in Redaktion und Verlag intensiv darüber beraten und waren uns einig, dass unter diesen Umständen keine gerechte Auswahl zur Abstimmung aufgestellt werden kann.

Diesmal drei Kandidaten pro Kategorie

Auch das Jahr 2021 war noch sehr stark von der Corona-Krise dominiert. Wir haben daher entschieden, die Wahl diesmal in etwas abgespeckter Form durchzuführen: Für die Wahl der Sportler des Jahres 2021 stellen wir pro Kategorie der Frauen, Männer und Mannschaften nur drei Kandidaten auf und vor – statt der sonst üblichen fünf. In der großen Hoffnung, dass sich die Corona-Lage weiter normalisiert und wir die Wahl im kommenden Jahr wieder in der althergebrachten Form durchführen können.

Die Vorauswahl hat wie immer die Redaktion getroffen. Festgelegte Kriterien für unsere Auswahl sind seit jeher: Die Sportler müssen aus dem Verbreitungsgebiet stammen, hier leben oder für einen hiesigen Verein starten. Titel allein zählen nicht. Wir schlagen nur Sportler vor, die mindestens 15 Jahre alt sind. Die RHEINPFALZ-Sportler sollen zudem Vorbilder im Geist des Fair-Play und des Einsatzes für andere sein.

Jetzt sind Sie dran! Bis zum Einsendeschluss am Sonntag, 13. März 2022, können Sie mehrfach abstimmen. Wir veröffentlichen den Stimmzettel in den nächsten Wochen noch mehrmals in unserer Lokalausgabe der RHEINPFALZ. Mitmachen lohnt sich auch: Zu gewinnen gibt es ein iPad 10.2. Also los, ihre Stimme zählt!

Info

So geht’s: Sportler ankreuzen, Original-Coupon ausschneiden und abschicken an die Redaktion, Rosengartenstraße 1-3, 66482 Zweibrücken