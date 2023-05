Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So gerne Philip Wiese, Trainer des Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz, ein Familienwochenende in Koblenz verbrachte, so gerne wäre er nach dem Spiel der VTZ am Samstag in Mülheim auch in den Mannschaftsbus gestiegen. Der wurde zum Party-Bus – weil eine kleine und eine etwas größere Serie der Zweibrücker ausgebaut wurde.

„Ja, in den Bus würde ich schon gerne einsteigen“, bekannte Wiese am Samstag lachend nach dem Abpfiff, während die Mannschaft in der Auswärtskabine in Mülheim