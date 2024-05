Am Samstagnachmittag ist ein Mann gestürzt und gegen die Scheibe eines Saarbahn-Zugs gefallen. Wie die Polizei berichtet, sei der Mann zuvor an der Haltestelle Hellwigstraße aus der Saarbahn gestiegen; er wurde leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann an Kreislaufproblemen litt, und sucht Zeugen unter der Telefonnummer 0681 9321233.