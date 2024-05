In einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Westpfalz haben die VB Zweibrücken den Tabellendritten TSG Wolfstein-Roßbach mit 4:2 (2:2) geschlagen.

Gespielt wurde am Mittwochabend auf dem Kunstrasen in Ixheim, da das VB-Sportgelände am Hornbachstaden nach der Überflutung vom Wochenende derzeit nicht nutzbar ist. Das erste Spieldrittel gehörte den Gästen. Nils Neu (15.) und Christopher Rietz (32.) stellten eine komfortable Führung her und zeigten damit, warum die Rowos mit über 100 erzielten Treffern die beste Offensive der Liga stellen. Den dritten Treffer verpassten sie in der Folge aber. Die bereits als Absteiger feststehenden Zweibrücker bäumten sich dann urplötzlich auf. Nach einem langen Einwurf schaffte Janik Gerlinger den Anschluss (39.). In der 44. Minute gelang Waldemar Schwab (auf dem Foto vorne) der 2:2-Ausgleich für den Viertletzten.

Aufstiegschance dahin

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf die erneute Führung, schließlich konnten sie nur mit einem Sieg ihre Chance auf die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an den Aufstiegsspielen wahren. Die VB zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder half dem anderen, individuelle Fehler wurden gegenseitig ausgebügelt. Marc Brünisholz schloss in der 64. Minute einen schönen Kombinationsangriff zum 3:2 ab. Die Bewegungsspieler nutzten den nun immer größeren Raum im Mittelfeld und setzten nach vorne Akzente. Völlig verdient gelang Dominik Semar das 4:2 (84.).

Nach den 90 Minuten stellte sich im Zweibrücker Lager die Frage, warum die VB-Mannschaft dieses Gesicht nicht während der gesamten Saison auf den Platz brachte? Die Partie war ein Beweis dafür, dass sie durchaus konkurrenzfähig in der Bezirksliga war. Dennoch werden die VBler nun innerhalb von zwei Spielzeiten von der Landesliga bis in die A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken durchgereicht.