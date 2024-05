Nach 16 sieglosen Spielen haben die VB Zweibrücken in der Bezirksliga Westpfalz wieder einen Sieg eingefahren. „Endlich“, sagte Spielertrainer Felix Brunner zum 2:1 (2:1)-Erfolg im Nachholspiel am Mittwochabend zu Hause gegen den abstiegsbedrohten FC Fehrbach.

Bis zum 0:1 durch Kevin Rubeck (16.) nach einer Flipperaktion im Strafraum sah Brunner ein schlechtes Spiel seiner Mannschaft. „Eine richtig schlechte Passquote und keine gute Zweikampfführung“, monierte er. Durch eine schöne Einzelaktion von Marc Brünisholz, der über links durchstartete und den Ball mit dem rechten Fuß ins Eck schlenzte (38.) kam sein Team aber zum Ausgleich. Am einzig richtig guten Angriff, der zum Siegtreffer durch Waldemar Schwab führte (45.+3), war Brunner selbst beteiligt: Er lieferte die Flanke. „Es war viel hoch und weit von beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben wir die Defensivschlacht mit viel Einsatz und Kampf für uns entschieden“, sagte Brunner. Am Samstag empfangen die VB-Kicker um 16 Uhr den Tabellendritten TSG Wolfstein-Roßbach.