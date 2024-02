Der TSC Zweibrücken rüstet weiter auf: Ein Trio verstärkt den Kader für die nächste Saison.

Mit Florian Steinhauer gaben die Bubenhauser eine weitere Kaderverstärkung ab dem Sommer bekannt. Und mit Torwart Lucas Schmidt kehrt ein alter Bekannter zum TSC zurück.

Ein Unbekannter ist auch der 29-jährige Florian Steinhauer nicht beim aktuellen Landesliga-Vierten. Zum einen wohnt er in Ixheim, zum anderen hat er in der Jugend schon beim TSC gespielt. TSC-Trainer Özal Acar ist der Flügelspieler des FSV Jägersburg in vielen Begegnungen in der saarländischen Ober- und Verbandsliga aufgefallen. Als er hörte, dass Steinhauer eine TSC-Vergangenheit hat, „beschäftigt man sich halt erst recht mit so einem Spieler und macht schnell Nägel mit Köpfen“, so Acar. Der TSC-Coach hebt vor allem die Erfahrung Steinhauers hervor. „Er hat über 100 Spiele in der Oberliga gemacht. Er war schnell von unserem Projekt überzeugt und soll zukünftig eine tragende Rolle bei uns einnehmen und ein Wortführer werden. Unsere jungen Spieler – viele im Kader sind Jahrgang 2005 oder 2006 – werden enorm von ihm profitieren“, glaubt Acar.

Damit sind die Transferaktivitäten beim amtierenden Zweibrücker Hallen- und Großfeld-Stadtmeister für die neue Runde noch nicht beendet. Mit Lucas Schmidt kehrt ein weiterer Altbekannter zum TSC zurück. Der Torwart kommt vom FC Bierbach. Vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Bundenthal erweitert zudem der schnelle Offensivspieler Dennis Brödel den Kader für 2024/25.